Loteria finansowa dla zaszczepionych. Wysokość nagród robi wrażenie

Gubernator Ohio w Stanach Zjednoczonych przygotował sporą niespodziankę dla osób, które przyjęły co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Będą one mogły wziąć udział w loterii, w której do wygrania jest pięć nagród o wartości miliona dolarów.

– Pierwsze z pięciu zaplanowanych losowań odbędzie się 26 maja, kolejne będą przeprowadzane w tygodniowych odstępach – ogłosił gubernator Ohio Mike DeWine. Dodał, że nagrody zostaną opłacone z funduszu pomocowego finansowanego przez rząd federalny. Stan proponuje także loterię dla niepełnoletnich, zaszczepionych mieszkańców. Do wygrania będzie pięć pełnych czteroletnich stypendiów na jednej ze stanowych uczelni. – Wiem, że niektórzy powiedzą, że jestem szalony a ta milionowa loteria to strata pieniędzy. Ale w rzeczywistości, na tym etapie pandemii, gdy szczepionka jest dostępna dla każdego chętnego, prawdziwą stratą jest śmierć na COVID-19 – stwierdził gubernator Szczepienia przeciw COVID-19 w USA Do środy w USA pełen cykl szczepień przeciwko COVID-19 przeszło ok. 117 mln mieszkańców, ponad jedna trzecia populacji. Z powodu malejącej liczby infekcji i sceptycyzmu wobec szczepionek w ostatnich tygodniach tempo wykonywania zastrzyków jednak spada – zauważa agencja Reutera. Władze poszczególnych stanów starają się więc na różne sposoby zachęcić do przyjmowania szczepionki. W New Jersey i Connecticut zaszczepieni mogą liczyć na darmowego drinka w barze. Pracownicy stanowi w Maryland po zastrzyku dostaną 100 dolarów. W zeszłym tygodniu gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo ogłosił, że osoby, które przyjmą szczepionkę na stadionach, przed meczami drużyn baseballowych Mets i Yankees będą mogły za darmo obejrzeć rozgrywkę. Prezydent USA Joe Biden wyznaczył swojej administracji cel zaszczepienia 70 proc. dorosłej populacji do amerykańskiego Dnia Niepodległości obchodzonego 4 lipca. Masowa kampania szczepień była kluczowa dla opanowania epidemii w USA, gdzie do tej pory SARS-CoV-2 zakaziło się ponad 32 mln osób, z których 585 tys. zmarło. Zarówno sumaryczna ilość infekcji, jak i zgonów w USA jest najwyższa na świecie. Czytaj też:

