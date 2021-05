Certyfikatów covidowych nie będzie? Fiasko unijnych negocjacji

Podróże zagraniczne w dobie pandemii koronawirusa nie należą do najłatwiejszych. Obecnie niemal w każdym państwie obowiązują inne zasady dotyczące wykonywania testów PCR przed podrożą czy kwarantanny po przekroczeniu granicy. Unijny politycy od wielu tygodni zapowiadali utworzenie tzw. certyfikatów covidowych, które miałyby ujednolicić przepisy, a tam samym ułatwić podróżowanie.

Obecnie prowadzone są negocjacje w tzw. trilogu, czyli pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz Radą UE. Z informacji RMF FM wynika, że trzecia runda rozmów zakończyła się fiaskiem. Na czwartek 20 maja zapowiedziano negocjacje ostatniej szansy. Aby dotrzymać zaproponowanego przez Komisję Europejską terminu wdrożenia certyfikatów 21 czerwca, muszą one zostać potwierdzone przez przywódców UE na szczycie 24 i 25 maja.

Tymczasem w UE nadal nie ma zgody odnośnie kluczowych kwestii. Jak podaje RMF FM, PE domaga się, aby testy na koronawirusa były darmowe a kraje UE nie mogły wprowadzać dodatkowych zasad np. kwarantanny po przylocie. KE miała zaproponować kompromis, aby dofinansować testy tylko dla niektórych grup społecznych np. pracowników transgranicznych.

Dworczyk o certyfikatach covidowych

– Między 20 a 25 maja zacznie się pilotaż dotyczący tzw. certyfikatów covidowych. To będzie rodzaj aplikacji, w których będą skumulowane informacje na temat osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób, które wykonały czy mają aktualny test covidowy – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień dodał, że to jest rozwiązanie unijne i do niego wchodzi część krajów Unii. – Na początku nie wejdą wszyscy zainteresowani do tego systemu, natomiast szczegóły w najbliższych dniach na pewno przedstawi Ministerstwo Zdrowia, bo ono prowadzi ten program – zaznaczył.

Czytaj też:

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: rząd chce zamykać szpitale tymczasowe