Szczepionkowa loteria wyłoniła pierwszego zwycięzcę. Otrzyma milion dolarów

Akcję mającą zwiększyć zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19 ogłoszono w Ohio 12 maja. Gubernator Mike DeWine zapowiedział, że każdy dorosły mieszkaniec stanu, który zaszczepi się chociaż jedną dawką, będzie mógł ubiegać się o nagrodę w wysokości miliona dolarów. W pierwszym z pięciu losowań los uśmiechnął się do Abbigail Bugenske z Silverton koło Cincinnati.

Do tej pory swój udział w loterii zgłosiło 2,7 mln mieszkańców stanu Ohio. Władze zapowiadają jeszcze cztery losowania – każde po tygodniu od poprzedniego. Rejestracja do konkursu zajmuje jedynie minutę, więc chętnych na pewno będzie jeszcze przybywać. Dodatkową akcję proszczepienną skierowano do nastolatków. Każdy zaszczepiony będzie miał szansę wygrania stypendium stanowego uniwersytetu na terenie Ohio.

Zauważalny wzrost zainteresowania szczepieniami

Dziennikarze „New York Timesa” podkreślają, że zaledwie kilka dni po ogłoszeniu loterii liczba szczepionych dziennie mieszkańców stanu Ohio zwiększyła się z 15 do 26 proc. Biuro gubernatora policzyło, że od 14 do 19 maja – w porównaniu z okresem z poprzedniego tygodnia – liczba szczepień na terenie stanu zwiększyła się o 94 proc. w przedziale 16-17 lat, o 46 proc. w grupie 18-19 lat i o 55 proc. w grupie od 20 do 49 lat.

