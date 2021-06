CoronaVac. Druga chińska szczepionka zaakceptowana przez WHO

Jak podaje Bloomberg, szczepionka CoronaVac jest już drugim chińskim preparatem dopuszczonym przez WHO. Wcześniej WHO zaakceptowała pięć szczepionek: Pfizer-BioNTech, AstraZenekę, Johnson & Johnson, Modernę oraz szczepionkę z chińskiej firmy Sinopharm.

Akceptacja oznacza, że Światowa Organizacja Zdrowia uważa szczepionkę za skuteczną i bezpieczną i umożliwia jej trafienie do globalnej dystrybucji. Jak wynika z informacji Bloomberga, WHO zaleca stosowanie wspomnianej szczepionki osobom w wieku 18 plus. Schemat podawania preparatu jest dwudawkowy, odstęp między dawkami wynosi z kolei od dwóch do czterech tygodni.

Agencja wskazała także, że CoronaVac ma najniższą skuteczność kliniczną ze wszystkich zgłoszonych do tej pory preparatów. Bloomberg podaje, że w badaniu w Brazylii stwierdzono niewiele ponad 50-procentową skuteczność preparatu. Przeczą temu jednak wyniki z Indonezji, gdzie przebadano grupę 130 tys. pracowników służby zdrowia. W badaniu wykryto, że szczepionka ma ponad 90-procentową skuteczność.

Czytaj też:

Małe brazylijskie miasteczko zaszczepiło ponad 95 proc. obywateli. Oto efekty