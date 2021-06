Paszporty covidowe. Parlament Europejski zagłosował za wprowadzeniem dokumentu do obiegu

O wyniku głosowania informuje na Twitterze korespondentka z Brukseli Dorota Bawolek. Jak wynika z zamieszczonej przez dziennikarkę grafiki, zdecydowana większość europarlamentarzystów była za wprowadzeniem tzw. paszportów covidowych. Podczas głosowania decydowano w sprawie dwóch rozporządzeń. Jedno dotyczyło paszportów dla obywateli Unii, drugie dla obywateli państw trzecich. W pierwszym głosowaniu za było 546 europarlamentarzystów, przeciwko 93, a 51 wstrzymało się od głosu. W drugim 553 za, 91 przeciw, a 46 wstrzymujących się.

Czym jest paszport covidowy?

Paszport covidowy to dokument, który możemy posiadać w formie cyfrowej lub papierowej. Będzie on dowodem na to, że zaszczepiliśmy się przeciwko koronawirusowi, jesteśmy ozdrowieńcami, lub posiadamy negatywny wynik testu na koronawirusa.

Dzięki przedstawieniu takiej informacji, będziemy mogli z kolei bardziej swobodnie przemieszczać się po krajach UE. Unijny program pozwoli bowiem na szybszą weryfikację naszego zdrowotnego statusu. Certyfikaty mają wejść w życie od 1 lipca. Niektóre kraje, w tym Polska, już wydają wspomniane dokumenty, gdyż jako pierwsze przeszły testy pilotażowe. Jak uspokajano przed wprowadzeniem certyfikatów, zawarte w nim informacje, nie będą odnosiły się do naszych problemów medycznych w innym zakresie niż COVID-19.

