W Hiszpanii w dobę ponad 14 tys. nowych zakażeń, Portugalia o czwartej fali. Gdzie wrócą obostrzenia?

Z powodu pandemii koronawirusa także wakacje 2021 roku stawały pod znakiem zapytania – jednak programy szczepień i unijny certyfikat miały choć trochę przywrócić trochę normalności. Jak pokazują dane spływające z europejskich państw, do normalności daleko, a niewykluczone, że jeszcze w lipcu czy w sierpniu w wielu miejscach powrócą obostrzenia.

Hiszpania w trakcie pandemii. Ponad 14 tys. nowych zakażeń jednego dnia

6 lipca w Hiszpanii zdiagnozowano 14,1 tys. nowych zakażeń koronawirusem i jest to liczba nienotowana od lutego w dobowych bilansach służb medycznych – oszacowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. Jak sprecyzował resort, pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem doszło też do znaczącego wzrostu liczby przypadków zakażeń koronawirusem przypadających na 100 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten zwiększył się o 21 do 225.

Ministerstwo zdrowia wskazało, że rekordowy poziom zakażeń wystąpił podczas doby w grupie wiekowej 20-29 lat. Na 100 tys. osób z tej grupy przypada już ponad 717 zakażeń, czyli o 77 więcej w stosunku do poniedziałku.

Pandemia koronawirusa. Portugalski rząd: Nadeszła czwarta fala

Premier Portugalii Antonio Costa oraz minister zdrowia Marta Temido ogłosili we wtorek, że pomimo rekordowej liczby wykonanych szczepień przeciwko koronawirusowi kraj dotknęła czwarta fala pandemii. – Musimy się zmierzyć z tą czwartą falą pandemii, która właśnie nadeszła – mówił Costa. Zarówno premier, jak i szefowa resortu zdrowia ogłosili, że wraz ze wzrostem liczby zakażeń władze państwowe mogą zdecydować się na przywrócenie części restrykcji przeciwepidemicznych.

Minister Temido zaznaczyła, że służby sanitarno-epidemiologiczne Portugalii spodziewają się, że w najbliższych dwóch tygodniach może dojść do podwojenia się dziennych przypadków infekcji. Przypomniała, że w ciągu ostatniej doby zakaziło się w kraju ponad 2 tys. osób.

Resort zdrowia spodziewa się, że nasilająca się pandemia może utrudnić kampanię podawania preparatów przeciwko COVID-19 w okresie, kiedy w całym kraju przeprowadzana jest nienotowana wcześniej liczba szczepień.

Włochy mierzą się z pandemią latem. „Delikatne tygodnie”

W Europie i na świecie rosną zakażenia mimo wysokiego wskaźnika osób zaszczepionych, potrzebna jest „najwyższa ostrożność i rozwaga” – taki apel wystosował we wtorek włoski minister zdrowia Roberto Speranza.

– Musimy mieć świadomość, że pandemia nie skończyła się. Potwierdzają to także dane z innych krajów europejskich i ze świata – zaznaczył szef resortu zdrowia podczas publicznej debaty. Dodał następnie: – Te tygodnie są bardzo delikatne, powiedziałbym – kluczowe.

Speranza położył nacisk na bardzo duży spadek liczby zakażeń oraz osób hospitalizowanych wraz z postępem kampanii szczepień. – W kilka tygodni liczba pacjentów na intensywnej terapii spadła z 3800 do mniej niż 200; to o ponad 90 procent mniej, a osób zakażonych na innych oddziałach z 30 tysięcy do mniej niż 1500. W tym przypadku to spadek o 95 procent – powiedział.

W Wielkiej Brytanii liczba nowych zakażeń najwyższa od stycznia

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 28 773 zakażenia koronawirusem, co jest najwyższą liczbą od 29 stycznia, oraz stwierdzono 37 zgonów z powodu COVID-19, czyli najwięcej od 23 kwietnia – podano 6 lipca.

To kolejny w ostatnich kilkunastu dniach przypadek rekordowego bilansu w trakcie trzeciej fali pandemii COVID-19. Dotychczas najwyższy był ten ze środy, 30 czerwca, gdy było to prawie 28 tys. Natomiast w szczycie drugiej fali, w połowie stycznia, dobowe bilanse przekraczały 60 tys.

We wtorek rano nowy minister zdrowia Sajid Javid ostrzegł, że jeszcze przed planowanym na 19 lipca zniesieniem restrykcji w Anglii dobowe bilanse mogą dojść do 50 tys., a w czasie lata – nawet do 100 tys. Argumentem na rzecz zniesienia restrykcji jest jednak fakt, że dzięki szczepieniom liczba hospitalizacji i zgonów nie rośnie tak gwałtownie, jak zakażeń.