Węgrzy używali chińskiego preparatu. Wyniki fatalne: Brak przeciwciał u 25 proc. zaszczepionych 60+

Państwa Unii Europejskiej korzystają lub korzystały z czterech szczepionek przeciwko COVID-19 od firm: AstraZeneca, Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson. Są jednak państwa, jak Węgry, które szczepiły przy użyciu aż sześciu preparatów, choć Europejska Agencja Leków ich nie rekomendowała. Rząd w Budapeszcie zdecydował, że obywatele będą szczepieni też preparatem z chińskiego Sinopharmu i przy użyciu rosyjskiego Sputnika V.

20 lipca portal HVG, powołując się na badanie opublikowane na portalu medRxiv, poinformował, że u jednej czwartej osób powyżej 60. roku życia, zaszczepionych na Węgrzech przeciw Covid-19 chińskim preparatem Sinopharm, nie pojawiły się przeciwciała.

Koronawirus na Węgrzech. U zaszczepionych Sinopharmem nie było przeciwciał

W ramach badania sprawdzono u 450 osób poziom przeciwciał neutralizujących koronawirusa. Wyniki wskazują, że poziom ten nie zależy od płci, jest natomiast skorelowany z wiekiem: u jednej czwartej zaszczepionych powyżej 60. roku życia nie stwierdzono przeciwciał, podczas gdy były one obecne w organizmach 90 proc. osób poniżej 50. roku życia. Aż u połowy osób powyżej 80. roku życia szczepionka nie spowodowała pojawienia się przeciwciał.

Kontrolnie sprawdzono również poziom przeciwciał u 45 osób zaszczepionych preparatem Pfizera. Zdaniem naukowców skuteczność także tego preparatu może maleć wraz z wiekiem, ale nie stwierdzono ani jednego przypadku, w którym antyciał nie byłoby w ogóle.

Szczepienia Sinopharmem na Węgrzech

Autorzy badania, Tamas Ferenci i Balazs Sarkadi, podkreślili, że jest to pierwsze tego rodzaju badanie przeprowadzone na dużej próbie w warunkach laboratoryjnych. Wskazali również, że skoro zaszczepieni Sinopharmem mają słabszą odporność na koronawirusa, to uznawanie ich za chronionych wiąże się z ryzykiem, gdyż „fałszywa obietnica” może się przyczynić do rozprzestrzeniania choroby w narażonej grupie wiekowej.

Przez dłuższy czas nie było żadnej oficjalnej informacji na temat skuteczności szczepionki Sinopharm, a Światowa Organizacja Zdrowia oznajmiła niedawno, że brak przekonujących dowodów na to, iż preparat ten jest skuteczny także u osób starszych.

W badaniu podkreślono, że na Węgrzech do końca czerwca zaszczepiono Sinopharmem ponad milion osób, z których ponad połowę stanowiły osoby starsze.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska