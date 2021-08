Koronawirus. Lipiec rekordowym miesiącem pod względem liczby zgonów w Rosji

W grudniu 2020 r. odnotowano blisko 44,5 tys. zgonów osób zainfekowanych SARS-CoV-2. Według Rosstatu do końca lipca koronawirus przyczynił się do śmierci 215 tys. osób, z kolei rosyjski narodowy sztab powołany do walki z epidemią ocenia liczbę takich przypadków na nieco ponad 180 tys.

Rosstat wylicza, że Covid-19 był przyczyną śmierci blisko 39 tys. spośród ponad 50 tys. zainfekowanych, którzy zmarli w sierpniu. W przypadku ponad 5 tys. zgonów koronawirus był najprawdopodobniej główną przyczyną śmierci, ale nie zostało to jasno stwierdzone. U blisko 1,5 tys. zakażonych infekcja przyczyniła się do zgonu, ale nie była jej główną przyczyną. Blisko 5 tys. osób, u których wykryto zakażenie, zmarło z niezwiązanych z nim powodów.

Obecnie w Rosji każdego dnia diagnozuje się średnio 20 tys. nowych zakażeń koronawirusem i umiera blisko 800 zainfekowanych - wynika z zestawienia agencji Reutera. W połowie lipca stwierdzano średnio 25 tys. zakażeń i ponad 1000 zgonów. Blisko 30 proc. rosyjskiej populacji przyjęło pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19, 25 proc. jest w pełni zaszczepiona.

Kampania szczepień w Rosji przebiega wolniej niż w wielu innych krajach, władze wielu regionów wprowadziły obowiązek szczepień dla wybranych grup zawodowych, w tym pracowników medycznych, nauczycieli, urzędników, sprzedawców czy kierowców transportu publicznego - przypomina agencja AP.

