Koronawirus wraca do Chin. Tamtejsze władze zareagowały zdecydowanie

We wtorek 19 października chińskie służby medyczne zgłosiły dziewięć nowych lokalnych zakażeń koronawirusem, najwięcej od końca września. To wystarczyło, by w mieście Xian zarządzić masowe badania mieszkańców, a w Erenhocie w Mongolii Wewnętrznej poprosić mieszkańców o niewychodzenie z domów.