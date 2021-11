Gra wojenna Izraela na temat nowego wariantu koronawirusa. „Lekcja brzmi: Działaj szybko”

Izrealski rząd przeprowadził w czwartek 11 listopada grę wojenną, czyli najwyższą formę ćwiczeń wojskowych, prowadzoną na szczeblu strategicznym. W ramach szkolenia premier Izraela Naftali Bennett wraz z kluczowymi doradcami zeszli do schronu przeciwatomowego, skąd szef rządu podejmował decyzje w związku z zaimprowizowanym scenariuszem.

Gra wojenna Izraela. Tematem mutacja COVID-19 zagrażająca dzieciom

Scenariusz ćwiczeń dotyczył pojawienia się nowej, fikcyjnej mutacji koronawirusa, nazwanej na potrzeby szkolenia „Omega”. Fikcyjna mutacja „Omega” miałaby omijać obecne szczepionki, a co gorsze, w ostry sposób atakować też dzieci. Nowy wariant wymyślony na potrzeby symulacji, miałby prowadzić do masowych hospitalizacji i zamykania szkół.

Premier nie był świadomy konkretnych scenariuszy wyobrażonego 10-tygodniowego kryzysu. W ramach ćwiczeń podjął decyzje o nakazaniu pozostania dzieci w domach i zamknięciu granic.

– Nauczyłem się, że przygotowywać należy się do następnej wojny, a nie do poprzedniej, do następnej pandemii, a nie do poprzedniej, co oznacza, że trzeba być lepiej przygotowanym – powiedział Bennett w rozmowie z Reutersem. – Najważniejsza lekcja brzmi: Działaj szybko, działaj zdecydowanie – dodał.

Izrael podzieli się ze światem wynikami gry wojennej

Izraelski rząd zapowiedział, że w przyszłym tygodniu poinformuje zagranicznych przywódców o wynikach ćwiczenia. Jako przykład przewódcy, który otrzyma takie dane, Bennett wymienił z nazwiska premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona.

- W odróżnieniu od gier wojennych przewidujących konflikt zbrojny, gry wojenne symulujące pojawienie się nowej pandemii nie są tajne. Przeciwnie, chcemy dzielić się informacjami na ten temat – podkreślił premier Izraela.

