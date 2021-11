Nowy wariant koronawirusa w Europie. Co wiadomo o zakażonym?

– Mamy pierwszy potwierdzony przypadek tego wariantu u osoby, która wróciła z zagranicy. 22 listopada otrzymała pozytywny wynik testu i nie była zaszczepiona – poinformował minister zdrowia Frank Vandenbroucke na konferencji prasowej.

Nowy wariant koronawirusa w Europie

O pierwszym przypadku poinformował także cytowany przez Reutersa belgijski wirusolog Marc Van Ranst, którego laboratorium współpracuje z belgijskim instytutem zdrowia publicznego Sciensano. Jak podał Van Ranst, nowy wariant stwierdzono u turysty, który 11 listopada wrócił do Belgii z Egiptu.

„Wariant pod obserwacją” a „wariant niepokojący”

Planowane jest spotkanie ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Specjaliści chcą ocenić wariant, który w środę został sklasyfikowany jako „wariant pod obserwacją”. Jeśli zostanie podniesiony do rangi „wariantu niepokojącego”, może otrzymać nazwę z greckiego alfabetu. Bliższe zbadanie B.1.1.529 „zajmie najbliższych kilka tygodni" – poinformował rzecznik WHO Christian Lindmeier. (PAP)

