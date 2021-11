Nowy wariant koronawirusa. Zdecydowana reakcja Izraela

Obywatele Izraela, którzy przebywają za granicą zobowiązani są do przeprowadzenia testu PCR po powrocie do kraju i kwarantanny. Zaszczepieni i zdrowi Izraelczycy przejdą trzydniową kwarantannę, niezaszczepieni będą w samoizolacji przez siedem dni, pod warunkiem, że wynik drugiego testu na koronawirusa będzie negatywny, zadecydował rząd.

Nowy wariant koronawirusa. Zdecydowana decyzja Izraela

W piątek władze izraelskie postanowiły umieścić wszystkie kraje afrykańskie, z wyjątkiem części północnej kontynentu, na czerwonej liście państw, do których wyjazd Izraelczyków, bez specjalnego pozwolenia, jest zabroniony. Zabroniony został też wjazd do Izraela podróżnych z tych krajów. Israel Logistics Service korzystając m.in. z antyterrorystycznego monitoringu telefonów komórkowych lokalizuje wszystkich, którzy przybyli z tych państw w ciągu ostatniego tygodnia, by „poinstruować ich, aby natychmiast udali się na kwarantannę” – przekazało biuro.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wariant koronawirusa Omikron występujący w kilku krajach południowej Afryki, został zidentyfikowany w Izraelu u pacjenta, który wrócił z Malawi. Prowadzone są też badania siedmiu kolejnych przypadków zakażenia nowym wariantem koronawirusa. (PAP)

