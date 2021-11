Omikron w kolejnych krajach Europy. Nowe restrykcje w wielu państwach

Do Austrii mógł dotrzeć nowy wariant koronawirusa. Tamtejsze media w niedzielę poinformowały o osobie, która wróciła z południa Afryki i podejrzewa się u niej zakażenie Omikronem. Władze Tyrolu przekazały, że chory od przyjazdu przebywał niemal wyłącznie w domu i przechodzi infekcję bezobjawowo. Jest w pełni zaszczepiony przeciw COVID-19, ale drugą dawkę przyjął około dziewięciu miesięcy temu. Próbka została przekazana do dalszej analizy, wyniku należy się spodziewać w nadchodzących dniach.

Omikron. Lotnisko w Wiedniu wprowadza nowe przepisy

W związku z obowiązującymi od soboty przepisami, mającymi na celu walkę z Omikronem, na lotnisku w Wiedniu wdrożono nowe przepisy wjazdowe. Wiążą się ze szczegółowymi kontrolami podróżnych powracających do kraju z krajów sklasyfikowanych jako obszar występowania nowego wariantu: RPA, Lesoto, Botswany, Zimbabwe, Mozambiku, Namibii i Eswatini. Ponadto osoby te muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR i przejść 10-dniową kwarantannę.

Na loty z tych siedmiu krajów afrykańskich nałożono zakaz lądowania, mimo to przebywający w nich obywatele austriaccy zostali wezwani przez MSZ w Wiedniu do powrotu, informując przy tym o obowiązku zachowania ścisłych wytycznych – pisze dziennik „Kronen Zeitung” .

Pod szczególną kontrolą służb pozostają kursy z głównych lotnisk transferowych, takich jak Ad-Dauha, Dubaj czy Amsterdam. „W tych przypadkach zwraca się największą uwagę na to, czy podróżni mogli przybyć z krajów Afryki Południowej – zaznacza „Kronen Zeitung”.

Nowy wariant koronawirusa w kolejnych krajach Europy

Przypadki zakażenia wariantem Omikron zanotowano także m.in. we Włoszech czy Wielkiej Brytanii, istnieje także podejrzenie wystąpienia nowej mutacji u chorych w Niemczech i Czechach.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia potwierdziła w niedzielę trzecią w kraju infekcję wariantem Omikron, dodając, że zakażony opuścił już Wielką Brytanię. Minister zdrowia Sajid Javid wyjawił, że obowiązek wykonania testu PCR przez przyjeżdżających do kraju oraz surowsze zasady noszenia maseczek wejdą w życie we wtorek. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił w sobotę, że przy wjeździe do kraju obowiązkowe będzie wykonanie testu PCR, oraz zapowiedział nakaz noszenia maseczek w sklepach i pojazdach transportu publicznego.

Od 1 grudnia także Portugalia przywraca znaczną część restrykcji. Osoby przylatujące do tego kraju będą musiały przedstawić wynik testu PCR. Przy wejściu do restauracji, muzeum czy do kina konieczne będzie przedstawienie certyfikatu covidowego. Wracają obowiązkowe maseczki w miejscach publicznych.

W reakcji na informację o wykryciu nowego wariantu koronawirusa wiele krajów UE, w tym Niemcy i Austria, wstrzymało ruch lotniczy z RPA i innymi krajami Afryki Południowej.

WHO o wariancie Omikron

W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazała, że nie jest jeszcze jasne, czy nowy wariant koronawirusa Omikron rozprzestrzenia się szybciej niż wcześniej znane warianty ani czy zakażenie nim prowadzi do cięższego przebiegu Covid-19.

„Wstępne dane sugerują wzrost wskaźnika hospitalizacji w Republice Południowej Afryki (gdzie po raz pierwszy zgłoszono nowy wariant – PAP), ale może to wynikać z ogólnego wzrostu liczby zakażeń, a nie z pojawienia się Omikronu” – podała WHO w oświadczeniu.

