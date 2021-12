Polski samolot utknął w Chinach. Pasażerom zaproponowano inne loty

Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT miał odlecieć z chińskiego miasta Tiencin do Warszawy w piątek, ale utknął na lotnisku – poinformował nieoficjalnie na Twitterze dziennikarz Tomasz Sajewicz. Jak przekazał, u jednego z członków personelu pokładowego wykryto zakażenie koronawirusem, maszyna nie mogła więc zabrać pasażerów. Według chińskich procedur w przypadku potwierdzenia COVID-19 wśród załogi samolot i personel muszą odbyć 14-dniową kwarantannę w Chinach lub wrócić do kraju bez pasażerów na pokładzie.

Koronawirus na pokładzie polskiego samolotu

W kolejnym tweecie Sajewicz przekazał, że PLL LOT potwierdziło, że po wykonaniu testu w Chinach okazało się, że jeden z członków załogi jest zakażony. Wcześniejsze badania w Polsce wypadły negatywnie. Pasażerom zaproponowano inne połączenia, a samolot wróci do kraju pusty.

Bardzo surowe restrykcje dla podróżujących w Chinach

W Chinach obowiązują bardzo surowe restrykcje w związku z koronawirusem. Granice kraju pozostają zamknięte. Z informacji zamieszczonych na stronie polskiego MSZ wynika, że do Chin można wjechać tylko po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na COVID-19 i negatywnego wyniku testu na przeciwciała Sars-CoV-2. Po przekroczeniu granicy podróżni są poddawani kontroli medycznej, w tym kolejnym badaniom. Są też zobowiązani do odbycia 14-dniowej lub 21-dniowej kwarantanny na własny koszty w wyznaczonym przez władze miejscu, a następnie mogą zostać skierowani na 7-dniową lub 14-dniową kwarantannę w domu. jej łączna długość zależy od regionu, do którego się przyleciało.

Jeśli po przylocie wykryto u podróżnego zakażenie, nawet w przebiegu bezobjawowym, trafia on do szpitala, a następnie na kwarantannę – na własny koszt. Polskie MSZ ostrzega, że łączny czas izolacji szpitalno-kwarantannowej w takim przypadku może wynosić nawet dwa-trzy miesiące i kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy yuanów. Z kwarantanny nie zwalnia też zaświadczenie o zaszczepieniu się.

