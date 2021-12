Kolejna szczepionka dopuszczona do użytku w UE. „Skuteczność około 90 proc.”

Ursula von der Leyen przekazała, że Komisja Europejska dopuściła do obrotu w UE szczepionkę Novavax. Jest to piąty preparat, którym będą się mogli zaszczepić przeciwko COVID-19 obywatele państw członkowskich UE. – Dzięki pięciu zatwierdzonym szczepionkom UE dysponuje zróżnicowanym portfolio, opartym zarówno na nowatorskich technologiach, takich jak mRNA, jak i klasycznych, takich jak Novavax, który jest oparty na białkach. Szczepienia i dawki przypominające to nasza najlepsza ochrona przed COVID-19 – podkreśliła szefowa Komisji Europejskiej.

Koronawirus. Co wiemy o szczepionce Novavax?

Wcześniej Europejska Agencja Leków napisała w swoim komunikacie, że po dokładnej ocenie Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) EMA stwierdził jednomyślnie, że dane dotyczące szczepionki są rzetelne i spełniają unijne kryteria skuteczności, bezpieczeństwa i jakości.

Przeprowadzone badania wykazały, że preparat okazał się skuteczny w zapobieganiu COVID-19 u osób w wieku od 18 lat. W badaniach wzięło udział łącznie ponad 45 tys. osób. Badacze ustalili, że skuteczność szczepionki Nuvaxovidu wynosi ok. 90 proc. Naukowcy podkreślili, że działania niepożądane były zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępowały w ciągu kilku dni po szczepieniu. Najczęściej zgłaszaną dolegliwością był ból ramienia, a także bóle mięśni, bóle głowy i ogólne złe samopoczucie.

Preparat produkowany przez amerykańską firmę Novavax wymaga zaszczepienia dwoma dawkami. W odróżnieniu od innych szczepionek na COVID-19 nie trzeba przechowywać jej w ekstremalnie niskich temperaturach.

