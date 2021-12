Koronawirus. Zmiana terminu ważności paszportów covidowych

Unijny Certyfikat COVID (inaczej paszport covidowy), bo to o nim mowa, to certyfikat potwierdzający zaszczepienie przeciwko koronawirusowi. Do tej pory certyfikat był ważny od czternastego dnia po przyjęciu szczepienia przez 356 dni po przyjęciu ostatniej dawki (drugiej lub pierwszej, gdy preparat był jednodawkowy).

Potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia mogły się także wykazywać osoby, które mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (ważność 48 godzin) i ozdrowieńcy – od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

Komisja Europejska zmienia termin ważności paszportów covidowych

Deutsche Welle podaje, że Komisja Europejska właśnie zmieniła wspomniane przepisy. Informację tę potwierdza także sama Komisja Europejska, która zamieściła stosowny komunikat w mediach społecznościowych. W myśl nowych przepisów, paszport będzie ważny przez dziewięć miesięcy, chyba że w międzyczasie zostanie przyjęta kolejna dawka przypominająca szczepienia.

Reguła może zostać zablokowana przez kwalifikowaną większość rządów UE lub zwykłą większość członków Parlamentu Europejskiego. Jednak urzędnicy uważają, że ma wystarczające poparcie – czytamy w Deutsche Welle. Wprowadzenie reguły będzie z automatu obowiązywać wszystkie państwa Unii Europejskiej.

W komunikacie Komisji Europejskiej zamieszczonym na Twitterze czytamy, że zharmonizowany system przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej jest konieczny dla swobodnego i bezpiecznego podróżowania po Wspólnocie. KE podaje, że do tej pory wydano 807 mln certyfikatów.

