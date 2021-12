Niemcy. Najpierw masowe fałszowanie paszportów covidowych, teraz ucieczka z kraju

„Paragwaj staje się mekką dla wrogów demokracji i zwolenników teorii spiskowych z Niemiec. Ale niekoniecznie są oni tam mile widziani” – czytamy w Deutsche Welle. Jak się okazuje, Niemcy są tam na trzecim miejscu w statystykach imigracyjnych.

„Jeśli zapytać ambasadę Niemiec w stolicy Paragwaju Asunción o nowych niemieckich imigrantów, odpowiedź jest ostrożna. − Nie mamy żadnych wiarygodnych danych o Niemcach, którzy wyemigrowali do Paragwaju. Z kolei według danych urzędu imigracyjnego, w ubiegłym roku w Paragwaju osiedliło się 1077 Niemców” – czytamy.

Deutsche Welle odnotowuje, że zwiększona liczba wyjazdów do Paragwaju związana jest z restrykcjami koronawirusowymi w Niemczech. Nie są to jedyne informacje płynące z Niemiec w sprawie podejścia do restrykcji. Niemiecka policja wykryła ponad 11 tys. przypadków sfałszowanych paszportów covidowych. „Tageszeitung” informuje, że liczba oszustw w tej dziedzinie zauważalnie wzrosła od listopada, a wiele z nich wciąż pozostaje nieujawnionych.

Niemcy przeciwni obowiązkowym szczepieniom

W Niemczech coraz częściej pojawiają się protesty z powodu ograniczeń pandemicznych. Kontrowersje budzi również kwestia obowiązkowych szczepień. 21,7 miliona osób w Niemczech nadal nie zostało zaszczepionych (26,2 proc. ludności). W debacie publicznej dominuje natomiast kwestia szczepień dla poszczególnych grup zawodowych, które zdaniem części osób powinny być szczepione obowiązkowo.

