Niemcy. Najpierw masowe fałszowanie paszportów covidowych, teraz ucieczka z kraju

„Paragwaj staje się mekką dla wrogów demokracji i zwolenników teorii spiskowych z Niemiec. Ale niekoniecznie są oni tam mile widziani” – czytamy w Deutsche Welle. Jak się okazuje, Niemcy są tam na trzecim miejscu w statystykach imigracyjnych.

„Jeśli zapytać ambasadę Niemiec w stolicy Paragwaju Asunción o nowych niemieckich imigrantów, odpowiedź jest ostrożna. − Nie mamy żadnych wiarygodnych danych o Niemcach, którzy wyemigrowali do Paragwaju. Z kolei według danych urzędu imigracyjnego, w ubiegłym roku w Paragwaju osiedliło się 1077 Niemców” – czytamy.

Deutsche Welle odnotowuje, że zwiększona liczba wyjazdów do Paragwaju związana jest z restrykcjami koronawirusowymi w Niemczech. Nie są to jedyne informacje płynące z Niemiec w sprawie podejścia do restrykcji. Niemiecka policja wykryła ponad 11 tys. przypadków sfałszowanych paszportów covidowych. „Tageszeitung” informuje, że liczba oszustw w tej dziedzinie zauważalnie wzrosła od listopada, a wiele z nich wciąż pozostaje nieujawnionych.

Niemcy przeciwni obowiązkowym szczepieniom

W Niemczech coraz częściej pojawiają się protesty z powodu ograniczeń pandemicznych. Kontrowersje budzi również kwestia obowiązkowych szczepień. 21,7 miliona osób w Niemczech nadal nie zostało zaszczepionych (26,2 proc. ludności). Do 15 marca wszystkie osoby zatrudnione w tych obszarach muszą udowodnić, że zostały w pełni zaszczepione.Desygnowany na szefa CDU Friedrich Merz zaproponował stopniowy plan mający na celu włączenie kolejnych grup do obowiązkowego programu szczepień. Merz uważa, że powszechny obowiązek szczepień rodzi szereg problemów etycznych, konstytucyjnych i organizacyjnych. Te kwestie „muszą zostać wyjaśnione przed podjęciem decyzji", powiedział w rozmowie z Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

