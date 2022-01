Ryzyko śmierci niezaszczepionych seniorów 56 razy wyższe niż po trzech dawkach

W sprawozdaniu zwraca się uwagę, że w grudniu odsetek hospitalizowanych niezaszczepionych seniorów był 8-krotnie wyższy niż osób zaszczepionych, a 41 razy większy niż tych, którzy przyjęli trzecią dawkę.

Z przeprowadzonych badań wynika też, że od końca sierpnia do końca grudnia zarejestrowanych zostało we Włoszech około 15 tysięcy przypadków ponownego zakażenia koronawirusem. Stanowią one 1,4 proc. wszystkich infekcji. Prawdopodobieństwo reinfekcji, jak zaznaczono, jest wyższe wśród osób niezaszczepionych.

Ogromny wzrost zakażeń we Włoszech

Szef Rady Medycznej profesor Franco Locatelli powiedział dziennikowi „La Repubblica” w niedzielę, że obecnie notuje się ogromny wzrost zakażeń. Ich dzienna liczba w minionych dniach przekroczyła 140 tysięcy.

– Absolutnie nie podzieliłbym opinii, że należy pozwolić szerzyć się wirusowi, nawet jeśli rezultaty badań angielskich naukowców wskazują na to, że przy wariancie Omikron liczba hospitalizowanych zmniejszyła się do jednej trzeciej – oświadczył doradca rządu Włoch. Zaznaczył, że znaczny wzrost zakażeń miałby poważny wpływ na system służby zdrowia i doprowadziłby do zwiększenia liczby zmarłych i przyjmowanych do szpitali.

Locatelli przypomniał, że we Włoszech 1,3 mln osób w wieku powyżej 60 lat nie zaszczepiło się. –To grupa rodaków, która dzisiaj bardzo ryzykuje – ostrzegł. Zdaniem naukowca sytuacja "dojrzała" do tego, by wprowadzić obowiązek szczepień przeciwko COVID-19.

