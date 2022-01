Niepokojące doniesienia WHO. Połowa populacji Europy zakazi się Omikronem w 6-8 tygodni

– W pierwszym tygodniu 2022 roku w Europie zarejestrowano ponad 7 mln nowych przypadków COVID-19 – powiedział dyrektor WHO na Europę dr Hans Kluge na konferencji prasowej w Genewie. W porównaniu z danymi sprzed dwóch tygodni, stanowi to ponad dwukrotny wzrost nowej liczby infekcji.

–Jak przewiduje instytut oceny zdrowia przy Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle (IMHE), w tym tempie ponad 50 proc. populacji Europy będzie zakażone Omikronem w następne sześć do ośmiu tygodni – oświadczył ekspert Światowej Organizacji Zdrowia.

Koronawirus. Omikron - co o nim wiemy?



Dyrektor WHO przyznał, że fala infekcji Omikronem już wystawia na próbę systemy ochrony zdrowia w wielu państwach, gdzie wariant błyskawicznie się rozpowszechnił. Nowy wariant koronawirusa może również doprowadzić do przeciążenia tych systemów w wielu innych krajach – podkreślił.



Dr Hans Kluge zwrócił też uwagę, że Omikron rozprzestrzenia się szybciej niż jakikolwiek poprzedni. Wezwał wszystkie europejskie państwa, by wprowadziły obowiązek noszenia masek w przestrzeniach zamkniętych, a także by nadać priorytet kampaniom szczepionkowym, w tym dawkom przypominającym. Dotyczy to zwłaszcza osób o podwyższonym ryzyku zachorowania, czyli osób starszych i pracowników służby zdrowia.

Koronawirus. Omikron w Polsce

Do kilkunastu procent pacjentów z COVID-19 w Polsce mogło już zarazić się koronawirusem w wariancie Omikron – powiedział PAP kardiolog, lipidolog, epidemiolog chorób serca i naczyń prof. Maciej Banach z Uniwersytetu Medycznego z Łodzi.

Zdaniem naukowca wariant Omikron, będzie już wkrótce dominował w Polsce pod względem liczby wywołanych zakażeń SARS-CoV-2. Według lekarza wkrótce w naszym kraju pojawi się fala zakażeń, gdzie liczba infekcji, głównie omikronem może sięgnąć nawet 100 tys. przypadków dziennie.



Czytaj też:

Tusk i politycy PO uczcili pamięć 100 tys. ofiar pandemii. „Powinniśmy okazać współczucie i solidarność”