Bill Gates: koronawirus będzie jak sezonowa grypa

Twórca Microsoftu podzielił się swoimi przemyśleniami na temat koronawirusa na Twitterze. Choć Gates nie jest lekarzem ani naukowcem, to jest zaangażowany w walkę z chorobami zakaźnymi w tym z koronawirusem.

Bill Gates: omikron obciąży ochronę zdrowia

Gates stwierdził, że wariant omikron mocno obciąży systemy ochrony zdrowia, co już dzieje się w wielu krajach, tak samo w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce. Dodał, że do szpitali głównie będą trafiały osoby niezaszczepione, co też ma potwierdzenie w statystykach.

Miliarder ocenił, że wysoce zakaźny wariant omikron stworzy naturalną odporność w społeczeństwie. Kraje, przez które przejdzie fala zakażeń tym wariantem, nabędą odporności na resztę roku. Gates dodał, że prawdopodobnie przeciwko koronawirusowi trzeba będzie szczepić się co roku, tak samo, jak przeciwko grypie.

Bill Gates odniósł się też do spekulacji na temat pochodzenia koronawirusa SARS-CoV-2. Jego zdaniem przeszedł on na ludzi ze zwierząt, co jest typowe dla większości pandemii. Dodał też, że w przyszłości będą pojawiać się kolejne takie przypadki i ludzkość powinna być na nie gotowa.

Gates o szczepieniach i mikroczipach

Twórca Microsoftu pozytywnie ocenił szczepionki, które zapobiegają śmierci i ciężkiemu przebiegowi choroby, ale jego zdaniem brakuje im dwóch istotnych cech: powinny działać dłużej i zapobiegać ponownym zakażeniom.

Bill Gates odpowiedział też na teorie spiskowe, że wraz ze szczepieniami instaluje w ludziach mikroczipy 5G. Stwierdził, że nie miałoby to żadnego sensu.

Czytaj też:

Koronawirus w Polsce. Nowe dane wykazały ogromną liczbę zgonów