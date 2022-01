Watykan zaostrzył przepisy antycovidowe. Tu nie ma mowy o półśrodkach

Tylko do końca stycznia pracownicy Watykanu będą mogli nadrobić obowiązek zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Jeżeli tego nie zrobią, ich nieobecność zostanie uznana za nieusprawiedliwioną i nie będą mieli prawa, by domagać się wynagrodzenia od tego okresu.

W zamkniętych pomieszczeniach na terenie Watykanu wprowadzono też obowiązek noszenia maseczek FFP2. Władze Stolicy Apostolskiej rozszerzyły również obowiązek posiadania wzmocnionej przepustki sanitarnej. To dokument, który można otrzymać jedynie po zaszczepieniu lub przechorowaniu COVID-19. Zawieszono wyjazdy służbowe. Do Muzeów Watykańskich oraz Castel Gandolfo wstęp mają jedynie osoby posiadające przepustkę wręczaną zaszczepionym. Podobnie rzecz ma się z uczestnikami konferencji i sympozjów na terenie Watykanu.

Watykan. Kary za naruszenie restrykcji antycovidowych

Za brak wspomnianej maseczki lub nieprawidłowe jej nałożenie otrzymać można w Stolicy Apostolskiej mandat od 25 do 60 euro. Podobnie za brak przestrzegania dystansu społecznego. Gdy rzecz ma się w miejscach publicznych, kwota rośnie do 160 euro. Złamanie kwarantanny lub przepisów o izolacji dochodzi nawet do 1500 euro. Recydywa w wymienionych przypadkach skutkuje dwukrotnością kar.

Za wprowadzonymi restrykcjami stoi Gubernator Pastwa Watykańskiego, który decyzje w tym zakresie podjął po uczynieniu podobnych kroków przez władze Włoch. Papież Franciszek zdecydował, że rozporządzenie dotyczy nie tylko całego personelu Watykanu, ale też wszystkich urzędów.

Czytaj też:

Papież Franciszek przyłapany w sklepie muzycznym. Wychodząc, trzymał w ręku jedną płytę