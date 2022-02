Europa łagodzi restrykcje koronawirusowe. Nowe przepisy w części Wlk. Brytanii i we Francji

W Walii (Wielka Brytania) od 18 lutego, przestaną obowiązywać certyfikaty covidowe, które obecnie są wymagane na imprezach masowych, w klubach nocnych, kinach, teatrach i innych miejscach kultury. Od 28 lutego wymóg noszenia maseczek zostanie ograniczony do transportu publicznego, sklepów i punktów usługowych oraz placówek służby zdrowia i opieki społecznej.

Podczas następnego przeglądu, który nastąpi 3 marca, rząd podejmie decyzję w sprawie zniesienia wszystkich pozostałych restrykcji, w tym obowiązku noszenia maseczek oraz wymogu izolowania się przez osoby zakażone. Minister gospodarki w walijskim rządzie Vaughan Gething powiedział, że jeśli sytuacja epidemiczna nadal będzie się poprawiać, wszystkie restrykcje zostałyby zniesione przed końcem marca, a wymóg izolacji byłby wówczas zastąpiony zaleceniem.

Anglia również idzie w kierunku łagodzenia restrykcji. Co z Irlandią Północną?

W poniedziałek brytyjski premier Boris Johnson ogłosił, że w Anglii wymóg izolowania się przez zakażonych zostanie zniesiony pod koniec lutego, czyli wcześniej niż pierwotnie planowano. W Anglii już wcześniej przestały obowiązywać wszystkie inne restrykcje.

Związane z COVID-19 ograniczenia chciałby znieść także minister zdrowia Irlandii Północnej Robin Swann, ale na przeszkodzie stoi brak normalnie funkcjonującego rządu. W zeszłym tygodniu w proteście przeciw protokołowi północnoirlandzkiemu rezygnację złożył pierwszy minister (premier) Paul Givan, co automatycznie spowodowało, że stanowisko utraciła też jego zastępczyni Michelle O'Neill.

Wprawdzie pozostali członkowie rządu pełnią obowiązki, ale nie mogą podejmować decyzji wymagających zgody całego rządu, a zdaniem rządowych prawników sprawa regulacji covidowych zalicza się do tej kategorii i Swann nie może działać samodzielnie. To bardzo komplikuje kwestię zniesienia restrykcji w Irlandii Północnej, bo z powodu sporu o protokół północnoirlandzki, do czasu zaplanowanych na początek maja wyborów do tamtejszego parlamentu zapewne nie będzie tam normalnie funkcjonującego rządu. Protokół jest częścią umowy o warunkach brexitu, stworzono go, aby utrzymać otwartą granicę między Irlandią Północną i Irlandią.

Francja odchodzi od maseczek. Są zastrzeżenia

Od 28 lutego we Francji noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe w zamkniętych miejscach publicznych, do których wstęp mają tylko osoby z certyfikatem szczepień przeciwko COVID-19. Zasłanianie nosa i ust będzie nadal obowiązkowe w pojazdach transportu publicznego oraz w zamkniętych przestrzeniach, w których nie obowiązuje paszport szczepionkowy.

We Francji wstęp do większości miejsc publicznych, w tym restauracji, barów, hoteli oraz środków transportu dalekobieżnego jest możliwy tylko za okazaniem certyfikatu szczepień. Od 2 lutego nie trzeba już nosić maseczek na ulicach największych francuskich miast.

