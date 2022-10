Co dziesiąty chory na COVID-19 chodzi do pracy. Niepokojące wyniki sondażu

Choć obowiązku kwarantanny nie ma, lekarze jasno zalecają chorym na COVID-19 izolację domową. Z sondażu przeprowadzonego w Niemczech wynika jednak, że nawet co dziesiąty chory nie stosuje się do zaleceń i chodzi do pracy.