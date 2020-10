NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 17 października

9:01 W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 7830 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w sobotę rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Drugi dzień z rzędu zanotowany został największy dobowy przyrost nowych infekcji. Zmarły 33 kolejne osoby. 8:52 twitter.com 8:35 Szpital Uniwersytecki Sahlgrenska w Goeteborgu poinformował w piątek o potwierdzeniu pierwszego w Szwecji przypadku ponownego zakażenia SARS-CoV-2.



U 53-letniej kobiety koronawirusa najpierw wykryto w maju, a w sierpniu przeprowadzony u niej test na COVID-19 ponownie dał pozytywny wynik. 8:13 Od czwartku w Polsce ponownie zostały wprowadzone godziny dla seniorów. W jakich godzinach i dniach tygodnia obowiązują? Są ważne zmiany.



Godziny dla seniorów. Czy obowiązują w soboty i niedziele? 7:48 Z apelem o ograniczenie wychodzenia z domu do minimum i o stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii zaapelowała do seniorów minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.



- Jeżeli musicie zrobić zakupy samodzielnie, korzystajcie z godzin dla seniorów. Jeśli to tylko możliwe, unikajcie komunikacji miejskiej. Zdajemy sobie sprawę, że to często spore wyrzeczenia, ale mówimy tu o waszym zdrowiu i życiu - apelowała. 7:24 W Hiszpanii i Portugalii krajowe służby medyczne zanotowały rekordowe wzrosty liczby zakażeń koronawirusem. Od czwartku do piątku potwierdzono tam odpowiednio: ponad 15,1 tys. oraz 2,6 tys. nowych infekcji. 7:10 Które powiaty trafiły do strefy czerwonej?



Dotychczas na świecie potwierdzono ponad 39,5 mln przypadków koronawirusa. Najwięcej chorych zdiagnozowano w Stanach Zjednoczonych (ponad 8 mln), Indiach (ponad 7,4 mln), Brazylii (5,2 mln) oraz Rosji (1,3 mln). Do granicy miliona przypadków zbliżają się także Hiszpania, Argentyna oraz Kolumbia. Z powodu powikłań wywołanych przez COVID-19 zmarło 1,1 mln pacjentów. Ponad 29,6 mln udało się pokonać chorobę.

Koronawirus w Polsce. Rekordowy przyrost przypadków i zgonów

W czwartek w Polsce został odnotowany rekordowy dzienny przyrost nowych zakażeń koronawirusem. Wyniki testu potwierdziły wówczas chorobę u 8099 pacjentów. Dzień później została odnotowana rekordowa liczba zgonów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że nie żyją 132 osoby (120 pacjentów miało choroby współistniejące, a 12 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19).