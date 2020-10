7:11 Angela Merkel apelowała do rodaków. Kanclerz Niemiec nawiązała do świąt.



Merkel mówi o „bardzo poważnej fazie pandemii koronawirusa". Kanclerz przestrzega rodaków 7:01 Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo. Przedstawiamy najważniejsze informacje z Polski i ze świata.

Pandemia koronawirusa nie ustępuje, a w wielu krajach w ostatnich dniach odnotowywane są rekordowe dzienne przyrosty zakażeń. Łącznie na świecie COVID-19 zdiagnozowano u blisko 40 mln osób. W wyniku powikłań zmarło 1,1 mln, a wyzdrowiało ponad 29,8 mln.