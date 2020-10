NA ŻYWO: Pandemia przyspiesza. Najnowsze informacje z Polski i ze świata

8:25 Rząd autonomiczny Wysp Kanaryjskich ogłosił w sobotę wznowienie ruchu dla wycieczkowców. Pierwsze statki z turystami dotrą na ten hiszpański archipelag na początku listopada. 8:07 Trudna sytuacja w Wielkiej Brytanii.



Do szpitali będą przyjmowane tylko przypadki pilne? „Jesteśmy w punkcie krytycznym” 7:50 W ciągu ostatniej doby we Francji potwierdzono 32 427 nowych zakażeń koronawirusem - wynika z danych opublikowanych przez ministerstwo zdrowia. To największy dobowy wzrost liczby zakażeń od początku epidemii. Zmarło 90 zakażonych osób. 7:29 Złożę do rządu formalny wniosek o pilną nowelizację prawa - tak, by objąć ochroną prawną wszystkich wykonujących obowiązki na podstawie przepisów epidemicznych - zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wyjaśnił, że takiej ochrony chce dla osób kierujących środkami transportu zbiorowego. 7:11 Angela Merkel apelowała do rodaków. Kanclerz Niemiec nawiązała do świąt.



Merkel mówi o „bardzo poważnej fazie pandemii koronawirusa". Kanclerz przestrzega rodaków 7:01 Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo. Przedstawiamy najważniejsze informacje z Polski i ze świata.

Pandemia koronawirusa nie ustępuje, a w wielu krajach w ostatnich dniach odnotowywane są rekordowe dzienne przyrosty zakażeń. Łącznie na świecie COVID-19 zdiagnozowano u blisko 40 mln osób. W wyniku powikłań zmarło 1,1 mln, a wyzdrowiało ponad 29,8 mln.