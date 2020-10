NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 20 października

12:57 - Nie możecie zgłaszać bubli 49-stronnicowych i przepychać to kolanem, bo będzie tak, jak z nie chlubnymi podwyżkami, z całą ustawą związana ze zwierzętami. Czas na koniec. Dzisiaj jako opozycja pokazaliśmy PiS-owi, że można inaczej. Jutro Senat się i tak nie zbierze i miał się nie zbierać, ani pojutrze. My mamy bardzo dużo uwag do tej ustawy, ale między Bogiem a prawdą poza ludźmi, którzy są w komisji, nikt tej ustawy do końca nie przeczytał i nie przetrawił - stwierdził w Sejmie Włodzimierz Czarzasty 12:55 – Wychodzimy jako klub parlamentarny z bardzo ważną, ciekawą propozycją, która pozwoli na jak najlepszą legislację z jednej strony, też na najlepszą informację dla obywateli o stanie epidemii, stanie zagrożenia, stanie który martwi nas wszystkich, stanie który który wymyka się spod kontroli, rządu nad sytuacją w Polsce. Przedstawiamy wniosek, który przed chwilą skierowaliśmy do marszałek Sejmu o to, żeby zaplanowane na dzisiaj na 12:00 wystąpienie premiera, informacja premiera nt. sytuacji dot. COVID-19 w Polsce została dzisiaj przedstawiona, jak najszybciej, na komisji zdrowia. To dobre miejsce do dyskusji – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz 12:41 Dwie największe telewizji komercyjne, w związku epidemią koronawirusa, nie przygotowują się do pokazywania sylwestrowych imprez plenerowych. TVN informuje, że takiej imprezy nie planuje. Polsat zaznacza, że dziś trudno sobie wyobrazić możliwość zorganizowania imprezy masowej 12:27 - Na razie mamy częstość bieżących zakażeń na poziomie 1 na 500 przypadków. To oznacza, że liczba rzeczywistych zakażeń w społeczeństwie może być kilkakrotnie wyższa, niż podają oficjalne raporty. Przy tych parametrach, jakie mamy, tempo, które narzuciliśmy, to jest podwajanie liczby chorych w okresie półtora tygodnia - ocenił prof. Gut 12:09 Tymczasem Porozumienie Chirurgów SKALPEL:



twitter.com 11:54 Żołnierze będą pobierali próbki do badań na obecność koronawirusa we wszystkich punktach w Polsce - poinformował we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak. Zapewnił, że wojskowi mają do tego odpowiednie przeszkolenie 11:38 Portal tvn24.pl poinformował o śmierci mężczyzny, u którego wykryto koronawirusa. Ciało 84-latka znaleźli policjanci wezwani na miejsce zdarzenia przez bliskich pana Edwarda. Ci zadzwonili po służby zaniepokojeni brakiem kontaktu ze strony mężczyzny, któremu mieli dostarczyć obiad



Rodzina przywiozła mu obiad i informację o pozytywnym wyniku testu. Już nie żył 11:27 Minister rodziny Marlena Maląg we wtorek zaapelowała do seniorów, by bez potrzeby nie wychodzili z domów. "My, zdając egzamin z międzypokoleniowej solidarności, zadbamy o to, abyście mieli państwo dostarczone do domów artykuły, które są potrzebne do bieżącego życia i funkcjonowania" - powiedziała. 11:12 Onet: Dyrektorzy sopockich szkół wnioskowali do sanepidu, by wszystkie podstawówki w mieście działały w systemie hybrydowym. Tak też się stało. Decyzję chwali prezydent Jacek Karnowski, który uważa, że w całej Polsce uczniowie klas 4-8 powinni przejść na nauczanie zdalne 11:04 Minister zdrowia o przełożeniu obrad Sejmu:



twitter.com 10:58 Posłowie nie zajmą się dzisiaj m.in. projektem ustawy dotyczącej zwolnienia personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii. Sejm przegłosował wniosek Koalicji Obywatelskiej o odroczenie obrad



Zamieszanie w Sejmie. Obrady odroczone 10:45 W ciągu doby wykonano ponad 41,5 tys. testów na koronawirusa



twitter.com 10:40 Terlecki: Moja propozycja jest następująca: Dwie godziny przerwy na przedyskutowanie w klubach ustawy i powrót za dwie godz do obrad. To rozwiązanie rozsądne. Oczywiście jeżeli zwycięży totalna opozycja, tzn. totalny pomysł na przerwanie obrad Sejmu, to tak się stanie 10:35 Sejm przegłosował wniosek opozycji o odroczenie obrad posiedzenia Sejmu



twitter.com 10:32 Resort podał także nowe informacje o zgonach. W ciągu minionej doby zmarło 107 osób (98 pacjentów miało choroby współistniejące, a 9 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19). Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce wzrosła do 3721 10:31 Mamy 9291 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: małopolskiego (1486), mazowieckiego (1282), wielkopolskiego (1186), śląskiego (895), podkarpackiego (667), łódzkiego (625), dolnośląskiego (567), pomorskiego (484), kujawsko-pomorskiego (446) świętokrzyskiego (312), opolskiego (307), lubuskiego (228), lubelskiego (219), zachodniopomorskiego (213), podlaskiego (209), warmińsko-

mazurskiego (165)



twitter.com 10:25 Rozpoczęło się dodatkowe posiedzenie Sejmu. Nie wiadomo, czy obrady nie zostaną przesunięte - posłowie opozycji przegłosowali wniosek o ich przełożenie do jutra



NA ŻYWO: Dziś nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Czym zajmą się posłowie? 10:12 - Mamy od kilku dni zarządzenie Marszałek Sejmu, które wreszcie reguluje sposób zachowania się posłów w sposób formalny. Ja podporządkuje się do tego zarządzenia, jako koło Konfederacja przyjęliśmy też uchwałę żeby się zastosować do zarządzenia. Cieszę się, że przestaje się na nas pewne rzeczy wymuszać szantażem medialnym, moralnym i pokrzykiwaniem. Wracamy do standardów cywilizacji łacińskiej kiedy to co ma być obowiązkiem jest regulowane formalnym przepisem - stwierdził Krzysztof Bosak w Radiu Plus 10:03 Są również pozytywne wieści. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że dotąd wyzdrowiało 95 956 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem. Tym samym w ciągu minionej doby potwierdzono 1942 kolejne wyzdrowienia



twitter.com 10:02 Służby sanitarne podjęły decyzję o objęciu kwarantanną 289 447 osób (w ciągu ostatniej doby zwolniono z niej 15 120 osób). Pod nadzór epidemiologiczny trafiło 44 675 osób, a więc o 2189 mniej niż w ciągu poprzednich dni 10:01 Z opublikowanych danych wynika, że obecnie na terenie całego kraju zajęte są 8962 łóżka COVID-19. Tym samym w ciągu minionej doby hospitalizowano kolejnych 587 pacjentów. Jednocześnie pod respiratorami znajduje się 725 osób (wzrost o 53 w ciągu ostatnich 24 godzin). 9:58 Ministerstwo Zdrowia pracuje nie tylko nad powiększeniem liczby miejsc w szpitalach, ale również izolatoriach przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Mówił o tym we wtorek Waldemar Kraska, który podkreślił również rolę wojska w walce z koronawirusem oraz potwierdził, że w Warszawie powstanie drugi szpital polowy



Kraska mówił o nowych izolatoriach. Powstanie 6 tys. miejsc 9:48 W czwartek zapadną decyzje o potencjalnych obostrzeniach; można się spodziewać, że niektóre obostrzenia zostaną rozszerzone, np. dotyczące limitów wejść do poszczególnych miejsc - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller 9:36 Na Ukrainie w poniedziałek zmarło 113 osób chorych na COVID-19 i wykryto 5469 infekcji. To najwyższy w tym kraju dzienny bilans zgonów od początku pandemii. Tego dnia wyzdrowiała też największa liczba zainfekowanych - 3044 - poinformował we wtorek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow 9:24 Rektor Uniwersytetu Warszawskiego poinformował, że test wykazał u niego zakażenie koronawirusem. "Czuję się dobrze. Chrońcie siebie i innych" - napisał Alojzy Z. Nowak 9:13 Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało we wtorek, że dzień wcześniej odnotowano 8076 infekcji koronawirusem. Liczba aktywnych zakażeń przekracza obecnie 105 tys. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19 w Czechach wzrósł o 46 i wynosi obecnie 1513 9:05 Zachorowania w domach pomocy społecznej są, tak jak są w całym kraju. 18 proc. pensjonariuszy zakażonych koronawirusem przebywa w szpitalach, większość przechodzi COVID-19 bezobjawowo i przebywa w DPS-ach - poinformowała szefowa MRiPS Marlena Maląg 9:01 W tej chwili tylko dla pacjentów covidowych jest ok. 1200 respiratorów przygotowywanych i przekazujemy je na bieżąco do szpitali - mówił Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, na antenie TVN24. - Na dziś personelu nie brakuje, więc działamy z wyprzedzeniem [mowa o szkoleniach z obsługi respiratorów - przyp. red." target="_blank">, przygotowując się na możliwy potencjalny brak na oddziałach intensywnej terapii personelu choćby pielęgniarskiego do pomocy lekarzom anestezjologom - podkreślił 8:54 Jest już blisko 100 zgłoszeń od pielęgniarek i ratowników medycznych gotowych pracować w szpitalu na Stadionie Narodowym - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Zapowiedział, że od środy ruszy infolinia dla medyków chcących pracować w szpitalach tymczasowych 8:41 - Wszystkich obowiązują te same zasady i tu nie ma żadnych ulg dla księży biskupów. Natomiast musimy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem księża biskupi, którzy celebrują liturgię nie mają obowiązku noszenia maseczek - powiedział w RMF FM rzecznik episkopatu ks. Leszek Gęsiak. Duchowny odniósł się do wzrostu zakażeń wśród biskupów - najprawdopodobniej po ebraniu plenarnym KEP w Pabianicach 8:20 W krajach, które w związku z pandemią koronawirusa wprowadziły ograniczenia dla podróżujących, mniej osób zmarło z powodu COVID-19 - wykazało niemieckie badanie. Kwarantanny dla przekraczających granice krajów okazały się skuteczniejsze w walce z pandemią niż sam zakaz wjazdu 8:05 - Oczywiście każdy wariant musi być brany pod uwagę, ale my robimy wszystko, aby liczba łóżek czy respiratorów była na tyle duża, żeby nie wprowadzać żadnych tak daleko idących rozwiązań, jak wiosną tego roku. Oczywiście jakieś dodatkowe ograniczenia mogą się pojawić - dodał rzecznik rządu 7:58 – Nie, nie planujemy działań, które miałyby być analogiczne do zamknięcia gospodarki wiosną tego roku. Podejmujemy wszystkie działania, aby właśnie do takiej sytuacji nie doszło, ale z drugiej strony musimy oczywiście ważyć ludzkie życie, ludzkie zdrowie. Więc te dwie wartości, ludzkie zdrowie i życie, a na drugiej szali gospodarka to są te dwie wartości, które cały czas staramy się chronić – stwierdził Piotr Müller w Polsat News 7:46 Choć do tej pory w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 225 tys. zgonów z powodu COVID-19, Donald Trump zdaje się nie traktować sprawy poważnie. Świadczą o tym jego ostatnie słowa m.in. o głównym epidemiologu kraju Anthony'm Faucim



Trump o koronawirusie: Ludzie są zmęczeni słuchaniem idiotów, którzy nie mieli racji 7:30 Adam Śliwiński, przedstawiciel branży fitness po spotkaniu z wicepremierem Jarosławem Gowinem podał możliwy termin otwarcia siłowni oraz klubów fitness



Siłownie i baseny zostaną ponownie otwarte? „Sobota to realistyczny termin” 7:16 W ciągu ostatniej doby w Niemczech obecność koronawirusa potwierdzono u 6868 nowych osób. W tym samym czasie zmarło 47 osób - poinformował we wtorek nad ranem berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Dane opublikowane we wtorek są wyższe niż te zaprezentowane w przeddzień, gdy w Niemczech zarejestrowano 4325 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 12 zgonów. 7:02 - Łóżko nie wyleczy pacjenta, ludzie są podstawą, a tych brakuje - powiedziała PAP dr Lidia Stopyra, specjalista chorób zakaźnych i pediatra. W jej opinii szpital tymczasowy bez personelu medycznego – to fikcja. 6:49 Personel medyczny jest pilnie poszukiwany do walki z COVID-19. Wojewodowie wydają kolejne decyzje o kierowaniu pracowników medycznych do pracy przy pacjentach zakażonych koronawirusem 6:44 Iza Koprowiak otrzymała pozytywny test na koronawirusa. Dziennikarka „Przeglądu Sportowego” opisała za pośrednictwem Facebooka, jak przebiega u niej choroba. Jak się okazuje, mimo młodego wieku, przechodzi COVID-19 bardzo poważnie



Znana dziennikarka zachorowała na COVID-19. „Uczucie, jakby wbijano mi igły w płuca, nerki, serce” 6:23 - Dalszy gwałtowny przyrost liczby zakażonych znacznie pogorszy dostęp do leczenia dla pozostałych pacjentów - onkologicznych, neurologicznych, urazowych, kardiologicznych - mówi dr hab. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego



Służba zdrowia nastawiona na COVID – a co z innymi pacjentami? 6:09 Władze Lombardii zwróciły się do rządu Włoch o wprowadzenie w regionie godziny w policyjnej od 23 do 5 rano począwszy od czwartku. Decyzję tę motywuje się znacznym wzrostem nowej fali zakażeń w części kraju najbardziej dotkniętej już przez epidemię