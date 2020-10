NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 20 października

6:44 Iza Koprowiak otrzymała pozytywny test na koronawirusa. Dziennikarka „Przeglądu Sportowego” opisała za pośrednictwem Facebooka, jak przebiega u niej choroba. Jak się okazuje, mimo młodego wieku, przechodzi COVID-19 bardzo poważnie



Znana dziennikarka zachorowała na COVID-19. „Uczucie, jakby wbijano mi igły w płuca, nerki, serce” 6:23 - Dalszy gwałtowny przyrost liczby zakażonych znacznie pogorszy dostęp do leczenia dla pozostałych pacjentów - onkologicznych, neurologicznych, urazowych, kardiologicznych - mówi dr hab. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego



Służba zdrowia nastawiona na COVID – a co z innymi pacjentami? 6:09 Władze Lombardii zwróciły się do rządu Włoch o wprowadzenie w regionie godziny w policyjnej od 23 do 5 rano począwszy od czwartku. Decyzję tę motywuje się znacznym wzrostem nowej fali zakażeń w części kraju najbardziej dotkniętej już przez epidemię