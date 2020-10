NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 20 października

8:05 - Oczywiście każdy wariant musi być brany pod uwagę, ale my robimy wszystko, aby liczba łóżek czy respiratorów była na tyle duża, żeby nie wprowadzać żadnych tak daleko idących rozwiązań, jak wiosną tego roku. Oczywiście jakieś dodatkowe ograniczenia mogą się pojawić - dodał rzecznik rządu 7:58 – Nie, nie planujemy działań, które miałyby być analogiczne do zamknięcia gospodarki wiosną tego roku. Podejmujemy wszystkie działania, aby właśnie do takiej sytuacji nie doszło, ale z drugiej strony musimy oczywiście ważyć ludzkie życie, ludzkie zdrowie. Więc te dwie wartości, ludzkie zdrowie i życie, a na drugiej szali gospodarka to są te dwie wartości, które cały czas staramy się chronić – stwierdził Piotr Müller w Polsat News 7:46 Choć do tej pory w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 225 tys. zgonów z powodu COVID-19, Donald Trump zdaje się nie traktować sprawy poważnie. Świadczą o tym jego ostatnie słowa m.in. o głównym epidemiologu kraju Anthony'm Faucim



Trump o koronawirusie: Ludzie są zmęczeni słuchaniem idiotów, którzy nie mieli racji 7:30 Adam Śliwiński, przedstawiciel branży fitness po spotkaniu z wicepremierem Jarosławem Gowinem podał możliwy termin otwarcia siłowni oraz klubów fitness



Siłownie i baseny zostaną ponownie otwarte? „Sobota to realistyczny termin” 7:16 W ciągu ostatniej doby w Niemczech obecność koronawirusa potwierdzono u 6868 nowych osób. W tym samym czasie zmarło 47 osób - poinformował we wtorek nad ranem berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Dane opublikowane we wtorek są wyższe niż te zaprezentowane w przeddzień, gdy w Niemczech zarejestrowano 4325 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 12 zgonów. 7:02 - Łóżko nie wyleczy pacjenta, ludzie są podstawą, a tych brakuje - powiedziała PAP dr Lidia Stopyra, specjalista chorób zakaźnych i pediatra. W jej opinii szpital tymczasowy bez personelu medycznego – to fikcja. 6:49 Personel medyczny jest pilnie poszukiwany do walki z COVID-19. Wojewodowie wydają kolejne decyzje o kierowaniu pracowników medycznych do pracy przy pacjentach zakażonych koronawirusem 6:44 Iza Koprowiak otrzymała pozytywny test na koronawirusa. Dziennikarka „Przeglądu Sportowego” opisała za pośrednictwem Facebooka, jak przebiega u niej choroba. Jak się okazuje, mimo młodego wieku, przechodzi COVID-19 bardzo poważnie



Znana dziennikarka zachorowała na COVID-19. „Uczucie, jakby wbijano mi igły w płuca, nerki, serce” 6:23 - Dalszy gwałtowny przyrost liczby zakażonych znacznie pogorszy dostęp do leczenia dla pozostałych pacjentów - onkologicznych, neurologicznych, urazowych, kardiologicznych - mówi dr hab. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego



Służba zdrowia nastawiona na COVID – a co z innymi pacjentami? 6:09 Władze Lombardii zwróciły się do rządu Włoch o wprowadzenie w regionie godziny w policyjnej od 23 do 5 rano począwszy od czwartku. Decyzję tę motywuje się znacznym wzrostem nowej fali zakażeń w części kraju najbardziej dotkniętej już przez epidemię