NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 22 października

7:54 Waldemar Kraska powiedział w Polsat News, że efektów obostrzeń możemy się spodziewać najwcześniej za 10-14 dni. Zdaniem wiceministra zdrowia przynajmniej do połowy listopada będziemy mieć spore wzrosty nowych zachorowań na COVID-19 7:49 W Czechach, dzień po podjęciu przez rząd w Pradze decyzji o lockdownie, który potrwa do 3 listopada, resort zdrowia poinformował o wykryciu rekordowych, 14968 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 7:38 O godz. 9:00 obrady wznowi Sejm, który zajmie się m.in. przepisami związanymi z epidemią. Obrady rozpoczną się od tzw. II czytania ustawy COVID-owej 7:21 Od środy wieczorem w Irlandii obowiązuje najwyższy, piąty poziom obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Oznacza on de facto zamknięcie (lockdown) kraju 7:10 Koronawirus w siatkówce



Niepokojące objawy zaczęli zgłaszać zawodnicy Asseco Resovii. Potwierdzono także przypadki zachorowań w Stali Nysa oraz u Czarnych Radom. Dzisiejszy mecz Asseco - Trefl Gdańsk został odwołany 7:02 Dziś odbędzie się konferencja, w trakcie której przedstawione zostaną nowe obostrzenia. Premier zapowiedział, że będzie rekomendował na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, by od soboty cała Polska była strefą czerwoną 6:50 Po raz pierwszy od początku pandemii liczba nowych przypadków koronawirusa w ciągu doby wzrosła w Niemczech o ponad 10 tysięcy i wyniosła 11 287. Zmarło kolejnych 30 osób - poinformował w czwartek (22 października) rano Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) 6:38 Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny "Liberté!" i współorganizator Igrzysk Wolności, otrzymał pozytywny wynik testu na COVID-19. - Proszę zdrowieć. Przyda mi się jeszcze jakiś fajny support - napisał Donald Tusk życząc mu wiele zdrowia 6:22 - Trzeba się przygotować na być może trzecią falę, czwartą falę epidemii koronawirusa - stwierdził Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że jak tylko szczepionka powstanie, to będzie także dostępna dla Polski. - Kiedy będzie szczepionka? Tego nie wiemy. Drugi, może trzeci kwartał przyszłego roku" - powiedział premier