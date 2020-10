NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 22 października

9:24 Maseczki znacznie zmniejszają rozprzestrzenianie koronawirusa przez osoby zakażone, a także jego wchłanianie przez osoby zdrowe – potwierdzili japońscy naukowcy w badaniu z użyciem manekinów i prawdziwych koronawirusów. Wyniki opisuje w czwartek stacja NHK 9:21 O oddawanie osocza do ozdrowieńców apelują Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całym kraju. Lekarze alarmują, że zapotrzebowanie na osocze, które zarazem jest lekiem dla przechodzących COVID-19, nie skończy się, dopóki pojawiać będą się kolejni zakażeni koronawirusem 9:20 Większość uczestników najnowszego sondażu United Surveys, wykonanego na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", bardzo stanowczo sprzeciwia się zamrożeniu aktywności społecznej i gospodarczej, jakie pamiętamy z wiosny 9:16 - Na razie nie należy liczyć na wypłaszczenie krzywej, ale na spowolnienie tempa przyrostu liczby zakażeń. - Nawet przejście do trendu liniowego oznacza, że będziemy mieli w przyszłym tygodniu średnią zakażeń powyżej 10 tysięcy - mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą Adam Niedzielski 9:04 - W Polsce zaobserwowano jak dotąd przynajmniej pięć odmian SARS-CoV-2, przy czym na razie nie są widoczne różnice w tempie zakażania i natężenia objawów chorobowych - powiedziała w TVN24 profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie 8:56 Powołanie nowego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz II czytanie tzw. ustaw COVID-owych - to najważniejsze kwestie, którymi zajmą się posłowie podczas dodatkowego posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się w czwartek 22 października o godzinie 9



NA ŻYWO: Ustawy COVID-owe i wybór nowego RPO. Trwa posiedzenie Sejmu 8:49 Ministerstwo Zdrowia przypomina o pomocy seniorom w czasie pandemii



twitter.com 8:35 – Nie używałbym określenia „sucha stopa”, jeżeli umarł nam z tego powodu choć jeden chory. „Suchą stopą” nie przeszła tego ani nauczycielka 42-letnia, ani były siatkarz 48-letni, ani aktor 59-letni. My tracimy kilkadziesiąt lub ponad sto istnień Polaków dziennie i mówienie o „suchej stopie”, powiem panu szczerze, że mnie irytuje, bo to jest czysta propaganda sukcesu. Ludzie umierają, ludzie, którzy mogliby żyć – mówił Tomasz Grodzki w TVN24 8:25 Liczba zakażeń koronawirusem w Hiszpanii wynosi ponad milion To pierwsze w Unii Europejskiej i zachodniej Europie państwo, w którym potwierdzono ponad milion przypadków. W środę odnotowano też kolejny dzienny rekord zakażeń COVID-19 - zachorowało 16 tys. 973 osób 8:14 Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 60 315 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu powikłań związanych z COVID-19 zmarły w tym czasie 933 osoby 8:08 Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało w środę o 6845 nowych przypadkach zainfekowania koronawirusem i 522 kolejnych zgonach. Łączna liczba zainfekowanych od początku pandemii wzrosła do 867 559 a ofiar śmiertelnych do 87 415 7:54 Waldemar Kraska powiedział w Polsat News, że efektów obostrzeń możemy się spodziewać najwcześniej za 10-14 dni. Zdaniem wiceministra zdrowia przynajmniej do połowy listopada będziemy mieć spore wzrosty nowych zachorowań na COVID-19 7:49 W Czechach, dzień po podjęciu przez rząd w Pradze decyzji o lockdownie, który potrwa do 3 listopada, resort zdrowia poinformował o wykryciu rekordowych, 14968 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 7:38 O godz. 9:00 obrady wznowi Sejm, który zajmie się m.in. przepisami związanymi z epidemią. Obrady rozpoczną się od tzw. II czytania ustawy COVID-owej 7:21 Od środy wieczorem w Irlandii obowiązuje najwyższy, piąty poziom obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Oznacza on de facto zamknięcie (lockdown) kraju 7:10 Koronawirus w siatkówce



Niepokojące objawy zaczęli zgłaszać zawodnicy Asseco Resovii. Potwierdzono także przypadki zachorowań w Stali Nysa oraz u Czarnych Radom. Dzisiejszy mecz Asseco - Trefl Gdańsk został odwołany 7:02 Dziś odbędzie się konferencja, w trakcie której przedstawione zostaną nowe obostrzenia. Premier zapowiedział, że będzie rekomendował na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, by od soboty cała Polska była strefą czerwoną 6:50 Po raz pierwszy od początku pandemii liczba nowych przypadków koronawirusa w ciągu doby wzrosła w Niemczech o ponad 10 tysięcy i wyniosła 11 287. Zmarło kolejnych 30 osób - poinformował w czwartek (22 października) rano Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) 6:38 Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny "Liberté!" i współorganizator Igrzysk Wolności, otrzymał pozytywny wynik testu na COVID-19. - Proszę zdrowieć. Przyda mi się jeszcze jakiś fajny support - napisał Donald Tusk życząc mu wiele zdrowia 6:22 - Trzeba się przygotować na być może trzecią falę, czwartą falę epidemii koronawirusa - stwierdził Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że jak tylko szczepionka powstanie, to będzie także dostępna dla Polski. - Kiedy będzie szczepionka? Tego nie wiemy. Drugi, może trzeci kwartał przyszłego roku" - powiedział premier