NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 23 października

12:30 Każdym restrykcjom i ograniczeniom będzie towarzyszyło nowe rządowe wsparcie – mówiła w piątek w Poznaniu b. wicepremier Jadwiga Emilewicz. Jak dodała, programy mają zostać skierowane przede wszystkim do branż, które w związku z restrykcjami ucierpią najbardziej 12:19 Koronawirus w kopalniach



14 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, a dwa w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W kopalniach spółki Tauron Wydobycie liczba chorych wzrosła do 21. Na kwarantannie jest ponad 700 górników, głównie z PGG 12:11 - Bardzo liczę, że Senat w trybie ekstraordynaryjnym przeproceduje ustawę w sprawie przeciwdziałania COVID-19, zdając sobie sprawę z powagi chwili - powiedział w piątek na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski 12:05 Zakończyła się konferencja rządu, podczas której ogłoszono nowe restrykcje 12:02 Czy możliwa jest regionalizacja obostrzeń? - W przypadku pozytywnych scenariuszy za parę tygodni możemy wrócić do filozofii stref czerwonych i żółtych. Na dziś chcemy, żeby zasady naszego życia obowiązywały w sposób jednolity na terenie całego kraju - odpowiedział Morawiecki 12:01 W trakcie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili utworzenie Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Jak osoby starsze będą mogły skorzystać z pomocy?



Korpus Wsparcia Seniorów. Na czym polega i jak można skorzystać z pomocy? 12:00 Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie nowych obostrzeń. Dla niektórych branż oznacza to ponowny lockdown. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie finansowe



11:57 - Trudno nakazać staruszkom siedzenie w domu. To jest prośba. Chodzi o to, żeby ograniczyć też odwiedziny u osób starszych - mówi prof. Andrzej Horban 11:55 - Zasiłki dla rodziców przewidziane są na takich zasadach jak wiosną. Wtedy, kiedy będą musiały być zastosowane. Dzieci w klasach 1-3 będą mogły uczyć się stacjonarnie - przekazał premier 11:53 - Musimy nauczyć się z tą pandemią jakiś czas żyć. Jaki? Do wynalezienia szczepionki. Kiedy do nastąpi? Słyszymy o pierwszy, drugim, a nawet trzecim kwartale przyszłego roku. Niewykluczone więc, że będziemy się z nią zmagali jeszcze rok - powiedział Morawiecki. 11:51 Mateusz Morawiecki ogłosił w piątek szereg kolejnych restrykcji, które wejdą w życie już jutro. Część z nich dotyczy sportu, w tym działalności siłowni oraz wydarzeń sportowych. – Najważniejsze jest ludzkie życie i stabilność systemu zdrowia – zapewniał premier



Restrykcje dotkną też kibiców. Wiadomo, co z wydarzeniami sportowymi 11:47 Co dalej z siłowniami, klubami fitness i basenami? Jest decyzja rządu. Obiekty te zostały zamknięte 17 października ze względu na rosnącą liczbę zachorowań na koronawirusa



11:42 Prof. Horban został zapytany, czy ma dane, potwierdzające, że w restauracjach i pubach dochodzi do wielu zakażeń. - Nie przeprowadzamy takich badań, ile osób zostało zakażonych po imprezie. Ale za tym posunięciem (zamknięciem gastronomii - red.) przemawiają wyniki zakażeń po weselach - powiedział 11:40 Szczegółowe informacje o nowych restrykcjach:



11:37 Decyzja ws. cmentarzy w przyszłym tygodniu. - Będzie ostatecznie podjęta co do ograniczeń i zasad - mówi Morawiecki 11:33 Rząd uruchamia infolinię dla seniorów: 22 505 11 11. Mogą oni zadzwonić z prośbą o pomoc, dostarczenie niezbędnych produktów 11:32 - Koronawirus nie jest tak zjadliwy jak w pierwszej fali, spadła jego śmiertelność. Zaczynają działać liczby 3 proc. od 500 osób w liczbach bezwzględnych to co innego niż 1 proc. od 15 tys. - wyjaśnia prof. Horban 11:30 - Serdecznie pozdrawiam ruchy antyszczepionkowe. Jeśli chcą zobaczyć państwo świat bez szczepionek, to proszę obserwować. Zdążymy lub nie, pozostają nam farmakologiczne interwencje - mówi prof. Andrzej Horban 11:27 - Najważniejszym zadaniem jest zmniejszenie tempa rozwoju pandemii - podkreśla Niedzielski. - Musimy zrobić wszystko, żeby spowolnić rozwój i przejść do trendu liniowego. Jeśli to nam się uda, efekt obostrzeń poznamy za dwa tygodnie, to przejdziemy do liniowego wzrostu w okolicach 15-18 tys. zakażeń w przyszłym tygodniu - mówi

twitter.com 11:24 Nowe obostrzenia na grafice:



11:22 - Spełniają się czarne scenariusze. Jeżeli tendencja by się utrzymała, w przyszłym tygodniu byłoby po 20-25 tys. zakażeń dziennie. To scenariusz gorszy od czarnego. Na razie nasza służba zdrowia zachowuje wydolność. Jesteśmy w trudnym czasie i pojedyncze wypadki mogą się zdarzać. Jesteśmy dawno poza strefą komfortu, musimy zahamować dalszy rozwój pandemii - mówi Adam Niedzielski 11:21 - Nie zamykamy zakładów usługowych, ale muszą tam obowiązywać przepisy sanitarne, aby obostrzenia nie były jeszcze poważniejsze. Jeśli możemy ograniczyć liczbę kontaktów społecznych, to zróbmy to. Kluczowe jest noszenie maseczek, dezynfekcja rąk. Każdy kto może, niech wgra aplikację STOP COVID - apeluje premier 11:19 Sanatoria zostaną zamknięte



twitter.com 11:17 - Na śmierć, poważne zagrożenie dla zdrowia narażone są przede wszystkim osoby starsze, dlatego wprowadzamy program ochrona seniorów. Dlatego prosimy seniorów, którzy nie świadczą pracy o nieprzemieszczanie się. W tym celu uruchamiamy Korpus Wsparcia Seniorów. Ma on polegać na wsparciu osób starszych przez wolontariuszy, harcerzy i Wojska Obrony Terytorialnej - mówi szef rządu 11:16 Rząd wprowadza zakaz organizowania spotkań w grupie powyżej 5 osób - temu ograniczeniu nie podlegają spotkania dla celów zawodowych, zakaz nie dotyczy osób, które mieszkają razem 11:15 Rząd decyduje się na zamrożenie gastronomii. Restauracje nie mogą przyjmować gości, ale mają możliwość dostarczania jedzenia na wynos. Takie restrykcje będą obowiązywać przez co najmniej najbliższe dwa tygodnie 11:14 Osoby poniżej 16. roku życia w godzinach 9-15 mogłyby przebywać w przestrzeni publicznej tylko pod opieką osób dorosłych 11:13 - Szkoła podstawowa w klasach od 4 do 8 w trybie zdalnym - przekazał Morawiecki. - To potrzebne, żeby przerwać łańcuch transmisji - tłumaczy i powołuje się na badania



Wraca nauka zdalna w podstawówkach. Premier podał szczegóły 11:12 Cała Polska od jutra staje się czerwoną strefą



To już pewne. Cała Polska stanie się czerwoną strefą 11:11 - Niektóre kraje wprowadzają całkowite lockdowny, inne godziny policyjne - wymienia premier. Morawiecki dodaje, że cały czas są dostępne łózka COVID-owe, ale niepokojące jest tempo przyrostu. Zdaniem premiera efekt obostrzeń będzie widoczny za 10-14 dni. Jeśli krzywa zachorowań nie wyhamuje - będę kolejne obostrzenia 11:08 - Niestety sytuacja jest nadal niedobra. Mamy kolejny przyrost zakażonych. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż miesiąc temu. Druga fala uderzyła w Europę niemal z podobną siłą. W Polsce mamy około 160 zakażeń na 100 tys. osób - mówi Mateusz Morawiecki na konferencji 10:45 Czekamy na konferencję rządu, w trakcie której zostanie podana informacja o nowych obostrzeniach



10:33 Resort podał także nowe informacje o zgonach. W ciągu minionej doby zmarły 153 osoby (137 pacjentów miało choroby współistniejące, a 16 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19). Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce wzrosła do 4172 10:32 Chodzi o przypadki z województw: mazowieckiego (2075), małopolskiego (1554), śląskiego (1305), kujawsko-pomorskiego (1207), wielkopolskiego (1050), podkarpackiego (852), łódzkiego (800), lubelskiego (743), pomorskiego (741), dolnośląskiego (667), świętokrzyskiego (639), zachodniopomorskiego (558), lubuskiego (449), opolskiego (401), warmińsko-mazurskiego (365), podlaskiego (226)



twitter.com 10:31 Po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność koronawirusa u 13 632 kolejnych osób. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusemw Polsce wynosi 228 318 10:22 Trudna sytuacja w województwie małopolskim:



10:15 Warto wyciągnąć jednak z obecnej sytuacji naukę, bo gdy już opanujemy obecny trend wzrostowy, to nie możemy się upajać sukcesem. W innym razie będziemy działać od lockdownu do lockdownu, co jest złą strategią. Możemy iść w miarę bezpiecznie przez epidemię, gdy szybko wprowadzamy rozsądne ograniczenia. One nie muszą być silne, ale muszą być rozważne i sensowne - zauważył prof. Pyrć 10:04 Są również pozytywne wieści. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że dotąd wyzdrowiało 105 092 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem



twitter.com 10:03 Służby sanitarne podjęły decyzję o objęciu kwarantanną 398 851 osób. Pod nadzór epidemiologiczny trafiło 52 753 osób 10:02 Jednocześnie pod respiratorami znajduje się 851 osób (wzrost o w ciągu ostatnich 24 godzin). Łącznie dostępne są 1393 respiratory. 10:01 Od piątku 23 października resort zaczął podawać, iloma miejscami w szpitalach oraz respiratorami dla pacjentów x COVID-19 dysponuje polska służba zdrowia. Z opublikowanych danych wynika, że obecnie na terenie całego kraju zajętych jest 10 788 z 18 432 dostępnych łóżek COVID-19 9:58 Na konferencji podczas której zostaną ogłoszone nowe obostrzenia pojawią się Mateusz Morawiecki, Adam Niedzielski, Marlena Maląg i prof. Andrzej Horban



9:26 - Obecnie nie ma planów zamykania lotnisk ani ograniczania ruchu lotniczego z państwami strefy Schengen - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała 9:13 - Premier powinien informować wszystkich ludzi w Polsce, co ma zamiar zrobić w perspektywie 2-3 miesięcy, w momencie, gdy będzie 12, 20, 40 tysięcy zachorowań. W momencie, gdy dwa tysiące ludzi będzie potrzebowało respiratorów. Przecież takich planów po prostu nie ma, ten człowiek funkcjonuje bez żadnego zaplecza i bez żadnego mózgu - mówi w Trójce Włodzimierz Czarzasty 8:55 Jak poinformowała Wirtualna Polska, w związku z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem w naszym kraju, rząd chce wprowadzić ograniczenia w poruszaniu się osób starszych oraz dzieci



Koronawirus w Polsce. Będą ograniczenia w poruszaniu się dla dzieci i seniorów? 8:48 - Niefarmaceutyczne interwencje, takie jak pozostawanie w domu, kwarantanna czy i inne kroki podjęte w celu zwalczania wirusa SARS-CoV-2, mogą ograniczyć całkowitą liczbę i dzienne wskaźniki infekcji, ogólną liczbę zgonów oraz obciążenie opieki zdrowotnej - informują naukowcy w „PLOS ONE” 8:36 - Jeśli dziś zostaną podjęte decyzje dotyczące ograniczenia funkcjonowania elementów życia gospodarczego, to będziemy szykować rozwiązania finansowe, które takie branże wspomogą - mówi Piotr Muller 8:25 Prezydent zna założenia związane z listą nowych obostrzeń, które w piątek przedstawi rząd. - Założenia zostały przedstawione Andrzejowi Dudzie w czwartek - powiedział w Polsat News szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Dodał, że co do zasady prezydent popiera strategię rządu 8:16 Austriacki rząd zamierza wprowadzić zakaz korzystania z samych przyłbic - wynika z projektu nowego rozporządzenia, do którego dotarł dziennik "Kurier". Zdaniem rządzących, przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa skutecznie chronią jedynie maseczki "ściśle przylegające do twarzy" 8:03 W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 54 366 przypadków zakażenia koronawirusem - podało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. To już piąty dzień z rzędu, kiedy liczba dobowych zakażeń utrzymuje się na poziomie poniżej 60 tys. 7:51 Unia Europejska zdecydowała się usunąć Kanadę z przyjętej w lipcu listy krajów uznawanych za bezpieczne w podróżach międzynarodowych.



Jak precyzuje czwartkowy komunikat Rady Europejskiej, od 22 października na liście krajów, wobec których kraje członkowskie mogą stopniowo usuwać obostrzenia w podróżach, znajdują się Australia, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Rwanda, Tajlandia i Urugwaj. Do listy od czwartku dodano Singapur. Dziewiątym krajem są Chiny, jednak podróżni z tego kraju będą przyjmowani w krajach UE, oraz krajach strefy Schengen, tylko wtedy, jeśli Chiny zastosują zasadę wzajemności 7:35 - Logika wprowadzania obostrzeń jest taka, że z punktu widzenia ochrony wydolności systemu opieki zdrowotnej lepiej teraz wprowadzić drastyczne obostrzenie na kilka tygodni, żeby wyhamować ten trend, niż metodą powolnego hamowania testować, co się będzie działo przez kolejny miesiąc. Sytuacja jest na tyle poważana, że musimy hamować coraz gwałtowniej- mówi w "Rzeczpospolitej" minister zdrowia Adam Niedzielski 7:26 Złe wieści dla restauratorów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że od soboty lub poniedziałku wszystkie lokale gastronomiczne w naszym kraju mogą zostać zamknięte



Nieoficjalnie: Rząd zamrozi gastronomię. Puby i restauracje będą zamknięte 7:11 Koronawirus w Niemczech



Kolejna doba z rekordową liczbą nowych przypadków koronawirusa, w piątek rano Instytut im. Roberta Kocha poinformował o 11 242 przypadkach zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Poprzedniej doby było ich 11 287. Zmarło kolejnych 49 osób, dobę wcześniej - 30. 6:59 Koronawirus na Słowacji



Rząd Słowacji zdecydował w czwartek, że w kraju zostanie wprowadzony częściowy zakaz wychodzenia z domów powiązany z ogólnokrajowymi testami na SARS-CoV-2, które będą wykonywane przez kolejne trzy weekendy. Sklepy i zakłady usługowe będą mogły pracować normalnie 6:44 Koronawirus w Hiszpanii



W Hiszpanii drugą dobę z kolei zanotowano rekordową liczbę zakażeń koronawirusem. Od środy do czwartku zarejestrowano prawie 21 tys. nowych infekcji, Dobę wcześniej zanotowano 16 973 zakażeń. Główny epidemiolog Hiszpanii Fernando Simon wyjaśnił, że do czwartkowego wieczora służby medyczne wykryły łącznie 1,02 mln przypadków. Simon wskazał, że podczas ostatniej doby w Hiszpanii zanotowano też 155 nowych ofiar śmiertelnych koronawirusa 6:36 We Francji po raz kolejny stwierdzono najwyższy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem od początku epidemii. W ciągu minionej doby zanotowano 41 622 przypadki, o 15 tys. więcej niż dzień wcześniej - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju 6:22 Koronawirus w USA



Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w czwartek, że w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 1124 ofiary śmiertelne koronawirusa. Potwierdzono 62 735 nowych przypadków zakażenia koronawirusem 6:09 Jak wynika z nowego artykułu naukowców z King's College w Londynie, osoby starsze, kobiety i osoby z szerokim zakresem objawów w pierwszym tygodniu choroby są najbardziej narażone na rozwój „długiego COVID-19”. Co jeszcze pokazało badanie?



Kto jest narażony na długie przechodzenie COVID-19? Badanie wykazało konkretne grupy