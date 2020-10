NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Relacja z 28 października

10:01 Obecnie zajętych jest 13 931 łóżek dla pacjentów z COVID-19 - podał resort zdrowia.



twitter.com 09:15 Spośród ponad 200 pacjentów z COVID-19 leczonych w Hiszpanii ponad 80 proc. miało niedobór witaminy D - przy czym niedobór ten w większym stopniu dotyczył mężczyzn. Znaczenie wit. D w kontekście infekcji potwierdzili naukowcy z Hiszpanii. 08:41 70-80 proc. osób, które mają ciężki przebieg COVID-19, pracuje w godzinach nocnych, a tuż przed zachorowaniem ma za sobą duży stres, przemęczenie, przepracowanie - mówi dr Michał Chudzik, który prowadzi unikatowe w światowej skali badania ozdrowieńców pod kątem odległych powikłań COVID-19.



premium.wprost.pl 08:05 W Chinach zanotowano rekordowy od sierpnia przyrost nowych przypadków COVID-19.



Chińska państwowa komisja zdrowia poinformowała w środę o 42 wykrytych zakażeniach.. Są wśród nich 22 zakażenia lokalne, zdiagnozowane w regionie Sinciang, gdzie po wykryciu ogniska infekcji władze przeprowadziły testy u ok. 4,75 mln osób. 07:53 Od 4 marca, kiedy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, zanotowano 280 tys. 229 zakażeń. Najwięcej wykryto ich dotąd w województwach: mazowieckim – ponad 40 tys., śląskim – ponad 39 tys. oraz w małopolskim – ponad 35 tys.; zaś najmniej w woj. lubuskim – ok. 5 tys. 07:42 Od 28 października obowiązuje nowa lista krajów z zakazem lotów do i z Polski. Znalazły się na niej 34 państwa.



Zakaz lotów z Polski poszerzony o kolejne kraje. Jest nowa lista 07:11 Zamknięte m.in. kina, teatry i lokale gastronomiczne - takie obostrzenia planuje wprowadzić w listopadzie rząd Niemiec. Nieoficjalne ustalania podała w nocy z wtorku na środę agencja dpa. 06:49 W nocy w Sejmie procedowana była ustawa covidowa. Posłowie odrzucili podczas głosowań w nocy z wtorku na środę poprawkę Senatu zakładającą utworzenie odrębnego funduszu celowego na zakup testów dla określonych grup osób. 06:28 We wtorek w Polsce zanotowano najwyższy dotychczas dobowy przyrost nowych zakażeń - SARS-CoV-2 wykryto u 16 300 osób.