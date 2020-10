NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z 30 października. Dziś ważna konferencja premiera Morawieckiego

07:22 W Mazowszu zostały wskazane Płock i Ostrołęka. W pozostałych przypadkach wskazano tylko województwa: Śląsk, Małopolska i Pomorze - mówił Michał Dworczyk, informując o projektach, które na zlecenie premiera mają realizować państwowe spółki.



Spółki Skarbu Państwa zbudują szpitale tymczasowe. Dworczyk: Premier podpisał sześć decyzji 07:20 - Dziś w nocy premier podpisał 6 decyzji administracyjnych zobowiązujących duże spółki Skarbu Państwa do budowy nowych szpitali tymczasowych dla chorych na COVID-19 - poinformował w Radiowej Jedynce Michał Dworczyk.



Szef KPRM dodał, że to dodatkowa pula szpitali poza tymi, które są budowane we wszystkich województwach. - Za tamte szpitale odpowiedzialni są wojewodowie, teraz dołączają do nich Spółki Skarbu Państwa - mówił Dworczyk. Dodał, że w ten sposób ma powstać ponad 3 tys. dodatkowych miejsc dla chorych na COVID-19. 07:16 PAP informuje, że szpitale tymczasowe zapewnią ok. 5,5 tys. dodatkowych łóżek dla pacjentów z COVID-19. W każdym województwie będzie co najmniej jeden taki szpital. Na razie tymczasowe placówki gotowe są w Krakowie i Warszawie. Kolejne będą uruchamiane w listopadzie. Niektóre województwa nie podały dat otwarcia. 07:05 W Niemczech w Mecklenburgii-Pomorzu Przednim powstało pierwsze centrum testów na koronawirusa dla Polaków dojeżdżających do pracy – poinformowały w czwartek władze tego kraju związkowego w komunikacie.



Niemcy. Powstało centrum testów na koronawirusa dla Polaków. „Koszt pokrywa pracodawca” 06:45 Rekordowa liczba nowych przypadków w Stanach Zjednoczonych. Według aktualizowanych na bieżąco danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, zarejestrowano rekordową liczbę przypadków COVID-19 w ciągu doby, sięgającą 91 290. Z powodu komplikacji związanych z koronawirusem zmarło 1021 osób. 06:26 Ważna konferencja premiera



Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek, że dziś odbędzie się jego wspólna konferencja z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.



Według zapowiedzi szefa rządu ma ona dotyczyć m.in. organizacji dnia Wszystkich Świętych, pracy biurowej oraz innych kwestii związanych z obostrzeniami.



Konferencję będziemy relacjonować dla Państwa NA ŻYWO we Wprost.pl. 06:11 Fatalne wieści napływają z Francji. W ciągu ubiegłych 24 godzin zarejestrowano tam 47 637 potwierdzonych przypadków zainfekowania koronawirusem. Zmarło 235 osób - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju.

