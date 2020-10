NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 31 października

9:25 Ministerstwo Zdrowia opracuje nową strategię walki z koronawirusem. Najnowsza wersja – jak zapowiada szef resortu zdrowia Adam Niedzielski – ma być przygotowana w przyszłym tygodniu 9:13 Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 19 059 - to najwyższy dobowy przyrost infekcji od wybuchu epidemii. Zmarło 103 chorych na COVID-19 - poinformował w sobotę (31 października) Instytut im. Roberta Kocha (RKI) 8:55 Rzecznik KEP przyznał, że choć w tym roku wiele osób z powodu choroby lub izolacji nie będzie mogło nawiedzić grobów swoich bliskich, to jednak zawsze mogą się za nich modlić do Boga.



- Módlmy się za nich w domach. Zamiast znicza zapalmy za nich świecę i wspominajmy ich z rodziną, tworząc w ten sposób wspólnotę modlitewną ogarniającą pamięcią tych, którzy poprzedzili nas w wędrówce do domu Ojca - powiedział ks. Leszek Gęsiak 8:44 Epidemia koronawirusa w Anglii rozwija się szybciej, niż przewidywał najgorszy scenariusz przygotowań władz do zimy – wynika z opublikowanych w piątek dokumentów naukowej grupy doradczej ds. kryzysowych SAGE. Według tego scenariusza, w trakcie zimy z powodu COVID-19 umrze 85 tys. osób. SAGE ostrzegła, iż dobowa liczba zgonów w Anglii na razie jest zgodna z tym scenariuszem, ale „jest prawie pewne, że przekroczy go w ciągu najbliższych dwóch tygodni”. Dokument sporządzono 14 października. Teraz okazuje się, że sytuacja jest gorsza niż zakładano 8:22 Liczba osób zakażonych koronawirusem od początku pandemii wzrosła do 5 516 658 - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia. Podczas ostatniej doby odnotowano 22 282 nowych przypadków infekcji i 508 zgonów na COVID-19.



Zgodnie z opublikowanymi w piątek w dobowym raporcie danymi, po zarejestrowaniu kolejnych 508 zgonów ich ogólna liczba od początku pandemii wzrosła do 159 477 8:14 - Wyniki testów antygenowych mają być uwzględniane w statystykach publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia o zakażeniach koronawirusem – powiedział PAP rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Poinformował, że trwają prace nad konkretnymi rozwiązaniami. - Chcemy na większą skalę wprowadzić testowanie testami antygenowymi. Zastanawiamy się nad wprowadzeniem tego na SOR-y i izby przyjęć (...). Chcemy również wykorzystać to w nocnej pomocy lekarskiej. To jest bardzo ważna zmiana, która umożliwi szybkie testowanie bez konieczności potwierdzania testem PCR-owym - dodał Adam Niedzielski 7:58 Koronawirus w USA



Jak poinformował w piątek wieczorem Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore w ostatnich 24 godzinach w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 88 521 nowych przypadków Covid-19. Zmarło 971 zakażonych osób.



Według szacunków amerykańskiej uczelni, od wybuchu pandemii w USA zdiagnozowano łącznie 9 mln 036 678 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 229 594 7:45 Władze Waszyngtonu apelują, by w tym roku zachować szczególną ostrożność w trakcie świętowania Halloween, które przypada na sobotę. Apelują o zakładanie maseczek, dezynfekowanie rąk i zachowywanie dystansu przy rozdawaniu cukierków 7:33 We wszystkich województwach w kraju powoli kończą się wolne respiratory. Zależnie od regionu zostało od jednej czwartej do jednej drugiej wolnych łóżek covidowych – wynika z informacji zebranych przez PAP. Najmniej wolnych respiratorów – po siedem na region – jest w woj. opolskim, podlaskim i pomorskim. W woj. podkarpackim jest osiem, w mazowieckim – dziewięć. Najlepsza sytuacja jest w woj. wielkopolskim, gdzie jest 100 wolnych respiratorów 7:15 Warszawski ratusz rusza z akcją "Kup pan chryzantemę". Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zaapelował, by w geście solidarności z przedsiębiorcami, mimo zamkniętych cmentarzy, kupować znicze i kwiaty. Zdecydował więc, by udostępnić nieodpłatnie w sobotę i niedzielę sześć dodatkowych miejsc sprzedaży. Zdaniem jego urzędników, po decyzji premiera przedsiębiorcy zanotują milionowe straty



twitter.com 6:49 Od 15 października ponownie obowiązują godziny dla seniorów. W sklepach, poza personelem, mogą przebywać wyłącznie osoby po 60. roku życia. Co z zakupami w weekend?



Godziny dla seniorów. Czy obowiązują także w weekend? 6:24 - Uważam to za dobrą decyzję. Powiem szczerze, że nawet spodziewałem się jej trochę wcześniej, aby trochę więcej osób było się w stanie przygotować - skomentował w rozmowie z PAP postanowienie rządu o zamknięciu cmentarzy na trzy dni prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Decyzją rządu nekropolie będą zamknięte dzisiaj, jutro oraz pojutrze (31 października -2 listopada) 6:14 Koronawirus w Hiszpanii



W ciągu ostatniej doby resort zdrowia Hiszpanii zanotował rekordową liczbę zakażeń koornawirusem – ponad 25,5 tys. Nienotowaną wcześniej liczbę infekcji potwierdzono też w piątek w Portugalii – 4,6 tys. W obu krajach to drugi dzień rekordowych zakażeń. Minister zdrowia Hiszpanii Salvador Illa zastrzegł, że pomimo wyraźnego nasilenia się epidemii koronawirusa rząd nie zamierza ogłaszać przymusowej izolacji społecznej. Wezwał jednak obywateli, aby ograniczyli do minimum wychodzenie z domów