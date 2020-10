NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 31 października

7:15 Warszawski ratusz rusza z akcją "Kup pan chryzantemę". Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zaapelował, by w geście solidarności z przedsiębiorcami, mimo zamkniętych cmentarzy, kupować znicze i kwiaty. Zdecydował więc, by udostępnić nieodpłatnie w sobotę i niedzielę sześć dodatkowych miejsc sprzedaży. Zdaniem jego urzędników, po decyzji premiera przedsiębiorcy zanotują milionowe straty



twitter.com 6:49 Od 15 października ponownie obowiązują godziny dla seniorów. W sklepach, poza personelem, mogą przebywać wyłącznie osoby po 60. roku życia. Co z zakupami w weekend?



Godziny dla seniorów. Czy obowiązują także w weekend? 6:24 - Uważam to za dobrą decyzję. Powiem szczerze, że nawet spodziewałem się jej trochę wcześniej, aby trochę więcej osób było się w stanie przygotować - skomentował w rozmowie z PAP postanowienie rządu o zamknięciu cmentarzy na trzy dni prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Decyzją rządu nekropolie będą zamknięte dzisiaj, jutro oraz pojutrze (31 października -2 listopada) 6:14 Koronawirus w Hiszpanii



W ciągu ostatniej doby resort zdrowia Hiszpanii zanotował rekordową liczbę zakażeń koornawirusem – ponad 25,5 tys. Nienotowaną wcześniej liczbę infekcji potwierdzono też w piątek w Portugalii – 4,6 tys. W obu krajach to drugi dzień rekordowych zakażeń. Minister zdrowia Hiszpanii Salvador Illa zastrzegł, że pomimo wyraźnego nasilenia się epidemii koronawirusa rząd nie zamierza ogłaszać przymusowej izolacji społecznej. Wezwał jednak obywateli, aby ograniczyli do minimum wychodzenie z domów