NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 1 listopada

Zakażenie koronawirusem potwierdzono już u ponad 46 mln osób na całym świecie. Każdego dnia rosną także statystyki zgonów związanych z COVID-19 - do tej pory na całym świecie zmarło ponad 1,2 miliona pacjentów. W Polsce od kilkunastu dni Ministerstwo Zdrowia informuje o rekordowych wzrostach zachorowań.

10:13 W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Rosji 18 665 przypadków zakażenia koronawirusem; nowe infekcje wykryto we wszystkich regionach kraju - poinformował w niedzielę rządowy sztab kryzysowy. To kolejny rekord od początku pandemii. 10:01 Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dzienny raport o koronawirusie.



twitter.com 9:43 W sobotę zarejestrowano w Czechach 11 428 nowych przypadków zakażenia koronawirusem – podało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju. To ok. tysiąca mniej nowych infekcji niż przed tygodniem. W ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarły 104 osoby. 9:11 Ministerstwo Zdrowia przypomina o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

twitter.com 8:43 W Australii po raz pierwszy od 5 miesięcy nie stwierdzono ani jednego przypadku zakażenia SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 24 godzin. 8:15 W ciągu ostatniej doby we Francji zdiagnozowano 35 641 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 224 zakażonych - wynika z danych opublikowanych w sobotę przez władze. 7:59 Kolejny dobowy rekord zakażeń odnotowano w Belgii. Testy potwierdziły zakażenie koronawoirusem u 16915 osób. Zmarło 173 pacjentów. 7:31 W ciągu ostatnich 24 godzin w Brazylii zarejestrowano 18 947 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 407 kolejnych zgonów - poinformowało w sobotę wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia. 7:01 W niedzielę rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) poinformował, że w ciągu ostatniej doby w Niemczech zdiagnozowano 14 177 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a zmarło 29 osób. 6:33 Wojciech Fortuna jest zakażony koronawirusem i przebywa w domu. Jego żona COVID-19 przechodzi ciężej i leży w szpitalu.

twitter.com 6:23 Przypominamy, że dzisiaj cmentarze pozostają zamknięte.



twitter.com 6:19 W sobotę ponad milion mieszkańców Słowacji zostało przetestowanych na obecność koronawirusa za pomocą testów antygenowych. Władze chcą przetestować wszystkich obywateli. Na ulicach na ulicach kraju będą mieli prawo pojawiać się jedynie osoby, które udokumentują negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2.