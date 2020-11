NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z poniedziałku 2 listopada

07:05 Jeżeli zakażeń będzie więcej to posuwamy się do granic wytrzymałości systemu opieki medycznej - ocenił w niedzielę członek Rządowej Rady Medycznej ds. Epidemiologicznych prof. Andrzej Horban. Przyznał, że przekroczenie granicy 30 tys. zachorowań dziennie może wymusić wprowadzenie pełnego lockdownu. 06:46 W niedzielę wieczorem zajęte były wszystkie respiratory dla pacjentów z COVID-19 w województwie podlaskim - wynika z danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.



Na Podlasiu nie ma już żadnego wolnego respiratora. A pacjentów przybywa 06:33 Książę William w kwietniu chorował na COVID-19 - informuje nieoficjalnie BBC. Jako pierwszy o chorobie księcia poinformował tabloid "The Sun", a brytyjska telewizja potwierdziła to u informatorów w Pałacu Kensington.



Książę Cambridge zachorował w tym samym czasie, gdy zakażenie koronawirusem wykryto u jego ojca. Media relacjonują, że o chorobie Williama nie informowano jednak publicznie, by nie "straszyć narodu". 06:28 Epidemia wymyka się nam, o ile już się nie wymknęła, spod kontroli – ocenił dr hab. Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jego zdaniem trzeba wzmocnić system testowania pacjentów i skuteczniej egzekwować nakazy.



Ekspert: Epidemia wymyka nam się spod kontroli 06:10 Liczba zakażeń koronawirusem w Europie przekroczyła 10 milionów - podaje agencja Reutera. W Polsce do niedzieli wykrytych zostało blisko 380 tys. zakażeń SARS-CoV-2

Wielka Brytania. Boris Johnson ogłosił drugi lockdown. Potrwa do 2 grudnia