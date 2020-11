NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z 3 listopada

07:54 Kro trafi do szpitala na Stadionie Narodowym? Dyrektor nowej placówki wyjaśnia w rozmowie z "Wprost".



premium.wprost.pl 07:34 To czy dojdzie do zakażenia koronawirusem zależy głównie od liczby cząstek wirusa, na którą jesteśmy narażeni, a także od odpowiedzi immunologicznej naszego organizmu – twierdzi prof. Krzysztof Simon.



Ekspert: O zakażeniu decyduje „dawka” koronawirusa 07:11 W szpitalach w kilku regionach kraju zostały pojedyncze sztuki wolnych respiratorów - wynika z danych zebranych przez PAP. Dotyczy to województw: mazowieckiego, gdzie w poniedziałek było ich 6, pomorskiego - 9, oraz Dolnego Śląska, gdzie liczba ta wyniosła 7. 06:52 W ciągu ostatnich 24 godzin wykryto 52 518 nowych przypadków koronawirusa we Francji. 418 osób zmarło – podało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. 06:35 W Dzienniku Ustaw 2 listopada opublikowano nowelizację rozporządzenia, która zmienia zasady kwarantanny.



Jak czytamy, "osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego (...), jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje".



Kwarantanna jest automatyczna, nie wymaga decyzji sanepidu. 06:21 Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w poniedziałek, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 447 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Potwierdzono 81 493 nowe przypadki infekcji COVID-19. 06:10 Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

W wielu krajach na świecie trwa walka z drugą falą koronawirusa. W ostatnich tygodniach Polska notowała rekordy zakażeń. Dzienne statystyki nowych zachorowań przekraczały już 20 tysięcy.

Minionej doby odnotowano 15 578 nowych zakażeń i 92 zgony. Dotychczasowy bilans pandemii to z kolei 395 480 zakażonych, z czego 5875 osób zmarło, 154 413 wyzdrowiało.

W całej Europie, liczba przypadków zakażenia przekroczyła 10 milionów.

Czytaj też:

Będzie zakaz wychodzenia z domu i przemieszczania się? Rzecznik rządu nie wyklucza