NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z 3 listopada

Mamy już ponad 400 tys. przypadków koronawirusa w Polsce. Są najnowsze dane 10:32 MZ podało również, że minionej doby wykryto 19 364 nowych zakażeń i odnotowano 227 zgonów. 10:18 Z nowych danych wynika, że lawinowo rośnie liczba zajętych łóżek i respiratorów. W porównaniu do wczoraj liczba zajętych łóżek wzrosła o 937, a respiratorów – o 97.



Koronawirus. Najnowsze informacje MZ. Liczba zajętych łóżek i respiratorów rośnie lawinowo 10:09 Jak wynika z najnowszych danych MZ - obecnie zajętych jest 18 160 łóżek i 1 550 respiratorów z 1979 przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. 10:01 twitter.com 9:52 Napływają także nowe informacje z Niemiec. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła w ciągu ostatniej doby o 15 352, do 560 379 – wynika z danych opublikowanych przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło kolejne 131 osób. 9:44 Szef MON Mariusz Błaszczak w Polskim Radiu: Plany wprowadzenia stanu wyjątkowego, gdyby liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 50 tysięcy dziennie, nie były omawiane. 9:36 U naszego południowego sąsiada - w Czechach - sytuacja epidemiologiczna także nie jest najlepsza. Co prawda, odnotowano spadkowy wskaźnik nowych zakażeń, jednak statystyki mówią o wielu ofiarach. Minionej doby zmarło 108 osób. 9:20 Szef KPRM Michał Dworczyk w TVN24: Robimy wszystko, by uniknąć lockdownu. Nie wykluczamy jednak żadnego scenariusza. 08:58 Rada Ministrów doprecyzowała zapisy dotyczące wypłaty zasiłku opiekuńczego dla osób, które ze względu na pandemię muszą pozostać w domu, aby opiekować się dzieckiem.



Zasiłek opiekuńczy dla przebywających na kwarantannie. Są nowe zasady 08:40 Przypomnijmy, że od wtorku 3 listopada ponownie można odwiedzić swoich zmarłych bliskich. Zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego cmentarze były zamknięte przez minione trzy dni - od 31 października do 2 listopada. 08:20 Polska pozyska ponad tysiąc lekarzy z zagranicy? Pilnie poszukiwani są specjaliści medycyny ratunkowej albo anestezjolodzy.



Koronawirus. Rząd liczy na lekarzy z zagranicy. Chodzi nawet o tysiąc osób 07:54 Kro trafi do szpitala na Stadionie Narodowym? Dyrektor nowej placówki wyjaśnia w rozmowie z "Wprost".



premium.wprost.pl 07:34 To czy dojdzie do zakażenia koronawirusem zależy głównie od liczby cząstek wirusa, na którą jesteśmy narażeni, a także od odpowiedzi immunologicznej naszego organizmu – twierdzi prof. Krzysztof Simon.



Ekspert: O zakażeniu decyduje „dawka” koronawirusa 07:11 W szpitalach w kilku regionach kraju zostały pojedyncze sztuki wolnych respiratorów - wynika z danych zebranych przez PAP. Dotyczy to województw: mazowieckiego, gdzie w poniedziałek było ich 6, pomorskiego - 9, oraz Dolnego Śląska, gdzie liczba ta wyniosła 7. 06:52 W ciągu ostatnich 24 godzin wykryto 52 518 nowych przypadków koronawirusa we Francji. 418 osób zmarło – podało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. 06:35 W Dzienniku Ustaw 2 listopada opublikowano nowelizację rozporządzenia, która zmienia zasady kwarantanny.



Jak czytamy, "osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego (...), jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje".



Kwarantanna jest automatyczna, nie wymaga decyzji sanepidu. 06:21 Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w poniedziałek, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 447 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Potwierdzono 81 493 nowe przypadki infekcji COVID-19. 06:10 Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

W wielu krajach na świecie trwa walka z drugą falą koronawirusa. W ostatnich tygodniach Polska notowała rekordy zakażeń. Dzienne statystyki nowych zachorowań przekraczały już 20 tysięcy.

Minionej doby odnotowano 19 364 nowe zakażenia i 227 zgonów. Łącznie w Polsce SARS-CoV-2 wykryto zakażenie u 414 844 osób, z czego 6102 osoby zmarły, a 159 986 osób wyzdrowiało. W całej Europie, liczba przypadków zakażenia przekroczyła 10 milionów.

