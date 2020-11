NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z 4 listopada

07:22 Przedsiębiorcy i przewoźnicy cierpią na braku koordynacji i jednolitych kryteriów we wprowadzaniu restrykcji na granicach wewnątrz Europy. Problemu dotąd nie naprawiły próby podejmowane na szczeblu unijnym.



Zamieszanie z obostrzeniami w UE. Skarżą się przedsiębiorcy i przewoźnicy 07:06 Ludzie przeżywają właśnie „żałobę po świecie, który znali”? Zaczęła się kolejna faza.



Pandemia. Ludzie przeżywają właśnie „żałobę po świecie, który znali” 06:57 Zdecydowana większość pacjentów zakażonych nowym koronawirusem choruje w domu, a to może oznaczać kontakt ze zdrowymi domownikami. Tymczasem najważniejszą zasadą przebywania pod jednym dachem z osobą zakażoną jest jej skuteczne odizolowanie od innych domowników, ale zwykle w polskich realiach nie jest to możliwe. Sprawdź, jakich zasad przestrzegać, gdy chory nie ma osobnego pokoju z łazienką.



Jak chronić się przed zakażeniem we wspólnym domu z chorym na COVID-19? 06:31 To organy prowadzące mogą podejmować decyzje, czy placówki takie jak domy i kluby seniora oraz ośrodki pomocy społecznej będą funkcjonowały w trybie pracy zdalnej – wyjaśnił PAP resort rodziny. Swoich oddziałów na razie nie planuje zamykać ZUS. 06:12 Mimo pandemii, w Stanach Zjednoczonych odbywają się wybory prezydenckie. USA to kraj z najwyższą na świecie liczbą wykrytych przypadków SARS-CoV-2. Według danych Johns Hopkins University w Baltimore, dotychczas w Stanach potwierdzono ponad 9,3 mln zakażeń.



Czy ciężki przebieg pandemii wpłynie na wynik wyborów? Odpowiedź poznacie w naszej relacji z głosowania:



NA ŻYWO: Emocjonujące wybory prezydenckie w USA. Biden bliżej zwycięstwa?

We wtorek w Polsce potwierdzono 19 364 nowe przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, zmarło 227 osób. Po południu minister zdrowia ogłosił strategię 3.0 walki z koronawirusem. Jej regulacje dotyczą m.in. kwarantanny i szpitali.

W mediach pojawiły się przecieki ze spotkania przedstawicieli części opozycji z premierem, z których wynika, że rząd nie wyklucza wprowadzenia kolejnych restrykcji, łącznie z tzw. twardym lockdownem. Szef KPRM Michał Dworczyk potwierdził, że brane pod uwagę są wszystkie scenariusze, nawet ten najbardziej skrajny.

Tego samego dnia portal Money.pl informował, że możliwe jest ponowne zamknięcie galerii handlowych. Z ustaleń dziennikarzy wynika jednak, że w rządzie nie ma zgody co do takiego rozwiązana, a wahać się ma sam premier.

Kiedy nowe obostrzenia?

Decyzje dotyczące nowych obostrzeń mogą zapaść w środę lub czwartek. Poznamy je zapewne - jak to zazwyczaj bywało - na konferencji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

