NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 5 listopada

9:28 - Wygląda na to, że jeżeli przyrost zachorowań na koronawirusa będzie taki jak dotychczas i nawet jeżeli nie będzie jeszcze większego wzrostu, to w przyszłym tygodniu możemy się spodziewać dużego załamania systemu służby zdrowia - ocenił Wojciech Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, senator Lewicy 9:24 Kolejne obostrzenia wprowadzone przez rząd, oznaczające w praktyce lockdown, będą skutkowały ubytkiem personelu medycznego, zwłaszcza wśród pielęgniarek – ocenił dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski. Zwrócił uwagę na brak dostępu do leków 9:11 - Pierwsi pacjenci w czwartek zostaną przyjęci w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie – powiedział w programie „#Jedziemy” szef KPRM, minister Michał Dworczyk, który nadzoruje projekt pierwszego w Polsce szpitala polowego do walki z Covid-19 8:59 - Jesteśmy przeciwni pełnemu lockdownowi, podobnemu do tego z marca i kwietnia. Oczywiście najważniejsza jest ochrona życia i zdrowia, ale trzeba też - w maksymalnie możliwym zakresie - zadbać o gospodarkę. Drugiego lockdownu mogłaby nie udźwignąć - mówi szef NSZZ Solidarność Piotr Duda w rozmowie z "DGP" 8:47 Ryzyko śmierci z powodu koronawirusa wzrasta wraz z wiekiem. Najwięcej zgonów z powodu COVID-19 występuje u osób po 85. roku życia (23,2 proc.). Śmiertelność w grupie wiekowej 80-85 lat wynosi 16,9 proc. – wynika z danych opublikowanych przez Kancelarię Premiera 8:34 "Choruję na COVID-19. Chorobę przechodzę na tyle ciężko (duszności, wartości saturacji nieco poniżej normy, duże dawki sterydów), że z każdym dniem zyskuję dodatkowe argumenty do walki z niedowiarkami negującymi problem pandemii" - takimi słowami Konstanty Radziwiłł rozpoczął opublikowany na łamach Menedżera Zdrowia felieton 8:20 Dworczyk: W ostatnich dniach mamy do czynienia z lekkim spadkiem dynamiki przyrostu zachorowań, natomiast PMM zapowiedział, że jeżeli liczba zachorowań przekroczy 70-75 chorych osób na 100 tysięcy, wtedy będziemy musieli wprowadzić narodową kwarantannę 8:17 – Pierwszy szpital został zbudowany na Stadionie Narodowym. Został przekazany lekarzom w zeszły czwartek. Wczoraj osiągnął gotowość operacyjną. Wczoraj, można powiedzieć, że pierwszy pacjent trafił tam. Przy czym był to pacjent testowy, taki gdzie w czasie szkoleń stanowiskowych zostały ostatecznie przez personel medyczny sprawdzone wszystkie procedury. I możemy się spodziewać, że dzisiaj już rzeczywiście pierwsi prawdziwi pacjenci trafią na Stadion Narodowy do szpitala narodowego, który został zbudowany na Stadionie Narodowym. Ale podkreślam, to wszystko też zależy od sytuacji w warszawskich i mazowieckich szpitalach – stwierdził Michał Dworczyk w TVP Info 8:08 Po raz pierwszy od początku pandemii koronawirusa dobowy przyrost zakażeń w Stanach Zjednoczonych osiągnął niemal sto tysięcy przypadków. W środę Uniwersytet Johnsa Hopkinsa z Baltimore poinformował o 99 660 nowych infekcjach w USA.



W sumie w USA do tej pory stwierdzono 9 477 239 zakażeń. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 1112 osób, tym samym liczba zgonów wzrosła do ponad 233 650 7:56 W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 19 990 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w czwartek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). To najwyższy dobowy przyrost infekcji od wybuchu epidemii. Zmarło kolejnych 118 osób.



W sumie od początku pandemii w Niemczech potwierdzono 597 583 przypadki koronawirusa. Zmarło w tym kraju 10 930 osób 7:53 We wszystkich województwach w kraju stale wzrasta zapotrzebowanie na łóżka dla pacjentów z COVID-19. W niektórych regionach wolnych pozostaje niecałe 20 proc. miejsc; zajęta jest już także większość respiratorów - wynika z informacji zebranych przez PAP 7:49 Monika Goździalska, prezenterka Superstacji oraz była uczestniczka programów „Big Brother” czy „MasterChef” ujawniła, że zakaziła się koronawirusem. Gwiazda podała, że jej objawy są bardzo dotkliwe



Monika Goździalska ma koronawirusa. „Z dnia na dzień zaczęłam czuć się jak starsza pani” 7:39 W środę 4 listopada premier Mateusz Morawiecki poinformował o nowych ograniczeniach w sklepach. Zmniejsza się limit klientów przypadających na metr kwadratowy, zamknięte zostają sklepy w galeriach handlowych. Na jakich zasadach będą funkcjonować godziny dla seniorów?





Godziny dla seniorów. Jak funkcjonują w warunkach ostrzejszych obostrzeń? 7:28 Właściciele siłowni i klubów fitness, zamykając drzwi na głucho, nieco się pospieszyli. Rząd co prawda zakazał działalności siłowni i klubów, ale zostawił furtkę, o której teraz przypomina, a z której już skorzystała jedna z największych sieci w Polsce



Nowe obostrzenia. Siłownie mogą działać, ale na określonych zasadach 7:17 - Pytanie o lockdown jest jak najbardziej. Kolejny próg bezpieczeństwa to około 30 tys. zachorowań przez siedem kolejnych dni. Jeśli tempo rozwoju, które mamy teraz się utrzymuje, czekałby nas wariant narodowej kwarantanny. Aby tego uniknąć,

wprowadzamy ograniczenia. Tak jest też w innych krajach - mówi w radiowej Jedynce rzecznik rządu Piotr Muller 6:52 Covidowe palce to zmiana skórna, spowodowana zarażeniem koronawirusem. Zespół naukowców z prowadzonego w Wielkiej Brytanii Covid Symptom Study przebadał 12 000 osób, u których zaobserwowano różnego rodzaju wykwity, wysypki na skórze. Potem dokładnie przyjrzano się tym zmianom wyłącznie u osób, które – jak było wcześniej wiadomo – miały COVID-19. Zauważono, że zmiany te łączy kilka wspólnych cech, które nazwano covidowymi palcami





Covidowe palce to jeden z objawów zarażenia koronawirusem. Jak wyglądają? 6:37 Suplementy na COVID-19: czy zadziałają? Kwestii tej postanowiła się przyjrzeć farmaceutka Zosia Winczewska. Przeanalizowała doniesienia naukowe poświęcone temu zagadnieniu i przygotowała krótkie zestawienie poszczególnych suplementów i ich działania



Czy warto stosować suplementy, by ochronić się przed COVID-19 lub łagodniej przejść chorobę? 6:28 We Francji zanotowano w ciągu ostatniej doby 40 558 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podało w środę ministerstwo zdrowia. Łącznie od początku epidemii w kraju SARS-CoV-2 zainfekowanych zostało 1 543 321 osób.



Wtorkowy bilans mówił o 36 330 nowych zakażeniach, a poniedziałkowy - o rekordowej liczbie 52 518 infekcji 6:15 W środę weszły w życie nowe zasady dotyczące trwania kwarantanny w przypadku osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkujących z osobami odbywającymi izolację w warunkach domowych oraz kwarantanny personelu medycznego 6:06 Dzień dobry, zapraszamy do śledzenia najważniejszych wydarzeń dnia dotyczących pandemii koronawirusa w Polsce oraz na świecie