NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje

10:35 Niestety, mamy rekord ofiar śmiertelnych COVID-19. Szczegółowe dane:



Koronawirus. Ponad 27 tys. zakażeń w ciągu doby w Polsce. Rekord ofiar śmiertelnych 10:33 Resort zdrowia tradycyjnie przekazał swój raport na Twitterze:



twitter.com 10:32 27 086 – tyle nowych zakażeń odnotowano w ciągu ostatniej doby. To niewiele mniej niż zgłoszono w czwartek 5 listopada. Za chwilę przekażemy szczegółowy raport Ministerstwa Zdrowia. 10:31 Już niebawem powinny pojawić się najnowsze informacje na temat liczby kolejnych zakażeń oraz zgonów z powodu COVID-19. 10:08 Tutaj więcej informacji na temat najnowszego raportu resortu zdrowia:



Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Rośnie liczba zajętych respiratorów 10:00 Są już najnowsze dane dotyczące dostępności łóżek i respiratorów:



twitter.com 9:52 Popularna aktorka wyraziła chęć pomagania w szpitalu tymczasowym:



Julia Wróblewska chce pomagać w szpitalu na Narodowym. „Szukałam wolontariatu” 9:36 Wiceminister zdrowia zabrał także głos ws. zbliżającego się Marszu Niepodległości. Zdaniem Waldemara Kraski „niepójście na Marsz Niepodległości 11 listopada jest przejawem patriotyzmu i odpowiedzialności za siebie i innych". 9:15 – Szkoły zapewnią opiekę dzieciom, których rodzice są zaangażowani w walkę z epidemią – przekazał Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia. 8:59 Do szpitala tymczasowego w Warszawie trafił już pierwszy zakażony koronawirusem:



Pierwszy pacjent trafił na Stadion Narodowy. Próbki ze szpitala przewiozą drony 8:43 Andrzej Sośnierz w Onet Rano zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę nie wiadomo, gdzie w Polsce dochodzi do zakażeń. - W kwietniu wystąpiłem do ministerstwa z wnioskiem żeby sprawdzić, gdzie się Polacy zakażają - wyjaśnił dodając, że nie ma doniesień, by to zamykane od soboty galerie handlowe były ogniskiem zakażeń. 8:31 Ważne przypomnienie dotyczące kwarantanny:



twitter.com 8:08 W nocy z czwartku na piątek do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym trafił pierwszy pacjent. Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia potwierdził, że jest to osoba z łagodnymi objawami. 7:57 Polska Agencja Prasowa ustaliła, że w większości województw szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19 będą gotowe do końca listopada. Dzięki tym placówkom baza łóżek szpitalnych dla pacjentów zakażonych koronawirusem zwiększy się o 5,5 tys. Przypomnijmy, pierwszy szpital polowy ruszył w czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie. 7:30 Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia przypomniał, że narodowa kwarantanna może zostać wprowadzona wówczas, gdy na 100 tys. mieszkańców będzie 70 zakażonych z koronawirusem. – Teraz jest to średnio 50, ale niektóre województwa dochodzą do granicy 70 – dodał. 7:24 Tymczasem w województwie mazowieckim odnotowano już 65 tys. zakażeń, co stawia to województwo na pierwszym miejscu w Polsce. Ponad 59 tys. zgłoszono na Śląsku, a 53 tys. w Małopolsce. 7:09 101 831 – tyle nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby.Zmarło 1097 kolejnych pacjentów z COVID-19, co daje już 234 911 ofiar zakażenia od początku pandemii. 06:56 W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 24 141 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 378 kolejnych zgonów z powodu COVID-19 - poinformował w czwartek wieczorem brytyjski rząd. 06:35 W związku z nową mutacją koronawirusa, która pojawiła się na fermie norek, Dania podejmuje kolejne środki, by zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy. Wcześniej władze zadecydowały o wybiciu 15 milionów zwierząt, teraz premier Mette Frederiksen ogłosiła zamknięcie Jutlandii Północnej.



Nowa mutacja koronawirusa w Europie. Dania zamyka Jutlandię Północną 06:13 W ciągu ostatnich 24 godzin w Brazylii odnotowano 22 294 nowe zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło tam w ciągu 24 godzin 630 osób - poinformowało w czwartek wieczorem brazylijskie ministerstwo zdrowia. 06:07 Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której będziemy przekazywali najnowsze informacje na temat epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

Koronawirus w Polsce. Dane z czwartku

Przypomnijmy, w czwartek 5 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 27 143 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: wielkopolskiego (3888), śląskiego (3850), mazowieckiego (2932), dolnośląskiego (2451), małopolskiego (2342), łódzkiego (1713), kujawsko-pomorskiego (1663), podkarpackiego (1553), pomorskiego (1141), świętokrzyskiego (950), podlaskiego (902), zachodniopomorskiego (866), lubelskiego (805), warmińsko-mazurskiego (795), opolskiego (714), lubuskiego (578). Z powodu COVID-19 zmarło 69 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 298 osób.

Tego samego dnia resort przekazał, że 19 114 łóżek z 28 010 dostępnych było zajmowane przez pacjentów z COVID-19. Zakażone osoby korzystały z 1615 z 2144 dostępnych respiratorów. Kwarantanną objęto 430 732 osoby, a nadzorem epidemiologicznym 42 689. Za wyzdrowiałe uznawało się 177 681 osób.

Czytaj też:

Włoszczowa. Zmarł 26-latek, dla którego miejsce w szpitalu wywalczyła dopiero policja