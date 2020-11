NA ŻYWO: Pandemia koronawirusa nie zwalnia tempa. Najnowsze informacje z Polski i ze świata

7:54 Przypomnienie obostrzeń, które dzisiaj wchodzą w życie:



Od dziś nowe obostrzenia. Lista nowych i przedłużonych ograniczeń 7:32 Światowa Organizacja Zdrowia zapowiada, że sprawdzi biobezpieczeństwo na fermach norek na całym świecie. Ma to zapobiec dalszym „zjawiskom rozprzestrzeniania się” zmutowanego koronawirusa:



SARS-COV-2 zmutował, więc w Danii zabito wszystkie norki. WHO zbada biobezpieczeństwo innych krajów 7:10 W jednej grupie do 12 uczniów, ta sama sala i ci sami nauczyciele, zachowanie dystansu, osłona ust i nosa w przestrzeniach wspólnych – takie zalecenia znalazły się w wytycznych MEN, MZ i GIS dla świetlic szkolnych dla dzieci osób bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią. 6:56 Przypomnijmy, od dzisiaj obowiązują nowe obostrzenia. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w piątek:



Nowe obostrzenia od soboty 7 listopada. Jest rozporządzenie Rady Ministrów 6:44 Zapraszamy do śledzenia naszej relacji. Będziemy tutaj na bieżąco informowali Państwa o nowych raportach Ministerstwa Zdrowia w Polsce, a także przekazywali najistotniejsze doniesienia z naszego kraju, jak i z całego świata.

Koronawirus w piątek 6 listopada

Przypomnijmy, w piątek 6 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 27 086 nowych zakażeniach koronawirusem, a potwierdzone przypadki dotyczyły osób z województw: śląskiego (3942), mazowieckiego (2951), małopolskiego (2815), dolnośląskiego (2512), wielkopolskiego (2063), kujawsko-pomorskiego (1952), podkarpackiego (1707), łódzkiego (1593), lubelskiego (1542), pomorskiego (1451), świętokrzyskiego (1013), zachodniopomorskiego (903), warmińsko-mazurskiego (826), opolskiego (739), podlaskiego (580) oraz lubuskiego (497).

Poprzedniej doby z powodu COVID-19 zmarło 58 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 387 osób. Zajętych było 19 479 z 29 407 łóżek covidowych, a pacjenci korzystali z 1703 respiratorów, których służby przygotowały już 2238. Kwarantanną były objęte 433 524 osoby, a nadzorem epidemiologicznym 42 562.

Czytaj też:

„Narodowa kwarantanna”. Kiedy nastąpi lockdown? Müller wskazał konkretne liczby