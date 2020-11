NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najważniejsze wydarzenia, najnowsze informacje

7:56 - Uważam, że polskie władze robią wszystko, żeby tej pandemii sprostać - powiedział europoseł Ryszard Czarnecki w TVN24.



- Pandemia. Przedtem czegoś takie nie było. My wszyscy tego się uczymy - dodawał, tłumacząc rosnącą gwałtownie liczbę zakażeń. 7:44 USA. W ostatnim dniu przybyło 126 742 przypadków koronawirusa, zmarło 1040 osób. 7:44 Meksyk. 5 887 nowych przypadków w ciągu doby. Zmarło 219 osób. 7:44 Brazylia. 10 554 kolejne przypadki koronawirusa. Nie żyje kolejnych 128 osób. 7:32 Narodowa kwarantanna jest dzisiaj bardziej prawdopodobna niż to, że uda się jej uniknąć - uważa prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. 7:22 Niemcy. W ciągu ostatniej doby u naszego zachodniego sąsiada odnotowano 13 363 nowych potwierdzonych przypadków COVID-19, przekazał w poniedziałek berliński Instytut im. Roberta Kocha. Zmarły kolejne 63 osoby.



Od początku pandemii liczba osób zakażonych koronawirusem sięgnęła w tym kraju 671 868 przypadków. Łącznie ofiar śmiertelnych było 11 352. 7:15 W trudnym czasie nie wahajmy się sięgnąć po pomoc specjalisty.



Koronawirus w Polsce. Duże zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną 7:10 Według międzynarodowych badań blisko 50 proc. ludzi na świecie doświadcza aktualnie objawów związanych z dużym stresem – napięcia, obniżonego nastroju, bezsenności, różnych obaw.



Czy pandemia może być wydarzeniem traumatycznym? 7:03 Przypominamy: od dziś nauczanie zdalne także w klasach 1-3. Zmiana zasad dla najmłodszych uczniów potrwa co najmniej do 29 listopada. Rząd od początku zastrzegał jednak, że stan ten może zostać przedłużony. 6:59 Jak kontrolować cukrzycę w dobie pandemii? Dwa proste kroki 6:52 - Narodowa kwarantanna jest dziś niestety bardziej prawdopodobna niż to, że jej unikniemy - ocenił prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Taki rozwój wypadków jest jego zdaniem prawdopodobny na 60 procent 6:42 Od poniedziałku do 29 listopada uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego pracują stacjonarnie 6:30 O całkowity lockdown we Włoszech zaapelował w niedzielę prezes krajowej federacji Izb Lekarskich Filippo Anelli. Uzasadnił to gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem i pogarszającą się sytuacją w służbie zdrowia.



Dodał, że biorąc pod uwagę wzrost liczby zakażeń w ostatnim tygodniu, "sytuacja za miesiąc będzie dramatyczna". Dlatego jego zdaniem zamknięcie kraju jest konieczne. 6:17 Polskie szkoły wyższe odnotowują duże zapotrzebowanie na oferowaną przez nie pomoc psychologiczną. Studenci mają poczucie osamotnienia i zamknięcia w związku z odbywaniem zajęć w formie online w czasie pandemii. Problemy z kondycją psychiczną zgłaszają też dydaktycy



6:10 Przypomnijmy, w niedzielę 8 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o o 24 785 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 59 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 177 osób. 6:05 Dzień dobry, zapraszamy do śledzenia najważniejszych informacji dotyczących pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie

Przypomnijmy, w niedzielę 8 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o o 24 785 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 59 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 177 osób. Od początku pandemii w Polsce zakażenie SARS-CoV-2 wykryto u 546 425 osób. Przypomnijmy, zgodnie z zapowiedziami rządzących, jeśli dobowy przyrost utrzyma się na poziomie 27-29 tys. przypadków dziennie, to wprowadzona zostanie narodowa kwarantanna.

Koronawirus. Raport z 8 listopada

W niedzielnym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że obecnie przez pacjentów z COVID-19 zajętych jest 20 214 łóżek spośród 31 250 dostępnych. Z respiratorów korzysta 1841 osób. Łącznie dostępnych jest 2459 takich urządzeń, co oznacza, że dla pacjentów z COVID-19 zostało jeszcze 618 wolnych respiratorów. W porównaniu do soboty liczba zajętych urządzeń wzrosła o 28. Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że na kwarantannie przybywa obecnie 407 579 osób, a 42 921 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Łączna liczba ozdrowieńców w Polsce wzrosła do 209 363.

