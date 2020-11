NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najważniejsze wydarzenia, najnowsze informacje

6:55 "Dziś media obiegła wiadomość niosąca nadzieję - Pfizer i BioNTech SE ogłosiły, że przygotowana przez nich szczepionka jest skuteczna w ponad 90 proc. To jeszcze nie znaczy, że jest gotowa, ale jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek" - oświadczył Mateusz Morawiecki.



Szef rządu przypomniał, że amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek o tym, że rozwijany przez niego projekt szczepionki przeciwko COVID-19 ma ponad 90 proc. skuteczności.



"To jeszcze nie znaczy, że (szczepionka) jest gotowa, ale jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek. Apeluję – chrońmy siebie i innych" - podkreślił premier 6:49 We Francji w ciągu ostatniej doby zmarło 551 osób zakażonych koronawirusem - to najwyższa dobowa liczba zgonów w drugiej fali pandemii. Łącznie w kraju na Covid-19 zmarło 40 947 osób - poinformował w poniedziałek dyrektor generalny we francuskim resorcie zdrowia Jerome Salomon 6:37 - Sytuacja pandemiczna we Włoszech stale pogarsza się - oświadczył w poniedziałek przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Giovanni Rezza. Jego zdaniem wzrost liczby pacjentów w szpitalach uzasadnia zaostrzenie restrykcji. - Mamy ponad 500 przypadków na 100 tys. mieszkańców, a wszystkie regiony są ciężko dotknięte - dodał. Według poniedziałkowych danych resortu w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 356 zgonów na COVID-19 i 25271 nowych zakażeń koronawirusem 6:25 Skrajnie niewydolna ochrona zdrowia pochłania coraz więcej ofiar definiowanych jako zgony możliwe do uniknięcia dzięki skutecznej i terminowej interwencji medycznej. Ostatnie tygodnie to 25-procentowy wzrost liczby zgonów w porównaniu do wyników z ostatniej dekady i wartość najwyższa od czasów II wojny światowej - ocenia lekarz Bartosz Fiałek



Ekspert: Polska przoduje w covidowych statystykach. Tych dotyczących zgonów 6:14 Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki przeciwko COVID-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE. Premier Morawiecki przekazał na poniedziałkowej konferencji, że Polska chce mieć co najmniej 20 mln szczepionek na koronawirusa i pewnie nastąpi to wiosną przyszłego roku 6:05 Dzień dobry, zapraszamy do śledzenia najważniejszych informacji dotyczących pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie

Koronawirus w Polsce. Dane z 9 listopada

W poniedziałek 9 listopada Ministerstwo Zdrowia przekazało kolejne informacje na temat dobowego rozwoju epidemii koronawirusa w naszym kraju. Po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność koronawirusa u 21 713 kolejnych osób. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusemw Polsce wynosi już 568 138. W ciągu doby wykonano ponad 43,4 tys. testów, a więc mniej niż w poprzednich dniach.

Koronawirus w Polsce. Ile ofiar śmiertelnych?



Resort podał także nowe informacje o zgonach. W ciągu minionej doby zmarły 173 osoby (128 pacjentów miało choroby współistniejące, a 45 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19). Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce wzrosła do 8045.

Koronawirus. Coraz mniej dostępnych respiratorów

Z opublikowanych danych wynika, że obecnie na terenie całego kraju zajętych jest 20 967 z 31 815 dostępnych łóżek COVID-19. Tym samym w ciągu minionej doby hospitalizowano kolejnych 753 pacjentów a liczba dostępnych miejsc dla pacjentów z COVID-19 wzrosła o 565. Jednocześnie pod respiratorami znajdują się 1804 osoby (wzrost o 37 w ciągu ostatnich 24 godzin). Łącznie dostępne są 2442 respiratory, a więc o 17 mniej niż podawano we wczorajszym raporcie.Służby sanitarne podjęły decyzję o objęciu kwarantanną 376 567 osób (w ciągu ostatniej doby zwolniono z niej 31 012 osób). Pod nadzór epidemiologiczny trafiło 41 404 osoby, a więc o 1517 mniej niż w ciągu poprzednich dni.

