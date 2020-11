NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najważniejsze wydarzenia, najnowsze informacje

10:31 Ministerstwo Zdrowia podało dobową liczbę zakażeń i zgonów:



twitter.com 10:22 Od środy 11 listopada do wtorku 24 listopada ma zostać przedłużony zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do 10 państw. Na liście m.in. USA, z wyjątkiem lotnisk w stanach llinois i Nowy Jork. To projekt rozporządzenia Rady Ministrów. 10:16 twitter.com 10:03 Wielu z was domyśla się, jak może wyglądać nauka zdalna. Ci, którzy się nie domyślają, mogą posłuchać:



twitter.com 10:00 twitter.com 9:51 Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski o pomyśle stworzenia na Stadionie Narodowym szpitala tymczasowego dowiedział się z Twittera. W programie Onet Rano podkreślał, że nikt z rządu nie konsultował z nim tej decyzji. 9:46 Szczepionka firmy Pfizer, której ponad 90-proc. skuteczność i brak istotnych skutków ubocznych ogłoszono w poniedziałek, nie jest jedyną przygotowywaną przez naukowców.



Na całym świecie trwają badania nad ok. 190 innymi szczepionkami. W fazie testów na zwierzętach jest 87 preparatów. W fazie testów klinicznych 52. 10 szczepionek jest w ostatniej, III fazie badań. 9:33 Ministerstwo Zdrowia radzi, jak najlepiej zasłaniać usta i nos w czasie pandemii. 9:23 Szef MON apeluje o oddawanie osocza:



youtube.com 9:14 Czechy. Sytuacja u naszego południowego sąsiada wreszcie się normuje? 6048 przypadków zakażenia koronawirusem z poniedziałku to najmniejszy przyrost dzienny od czterech tygodni. 9:09 "W ciągu najbliższych dwóch tygodni spodziewamy się wzrostu zakażeń. Potem ich liczba zacznie spadać" - ogłosili pracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego. 8:56 - Nasza służba zdrowia została obroniona. W dalszym ciągu, z wielkim trudem i przy wielkim heroizmie ludzie tam pracują, ale funkcjonuje - mówił we wtorek w Polskim Radiu Łódź wicepremier Piotr Gliński. 8:46 Druga tura powszechnych testów na koronawirusa na Słowacji. W weekend przebadano ponad 2 mln osób na dużej części terytorium kraju. Ujawniły one 13 509 zakażonych, czyli 0,66 proc. badanych. Przeprowadzone przed tygodniem w tych samych powiatach testy dawały 1,47 proc. pozytywnych wyników. 8:34 Lockdown salonów fryzjerskich i kosmetycznych? Polacy kategorycznie przeciw 8:28 Rzecznik rządu Piotr Muller nie ujawnił zbyt wielu planów rządu. Zapewniał jednak, że niektóre rozwiązania są wyjątkowo mało prawdopodobne.



Muller: Godzina policyjna to jeden z ostatnich scenariuszy branych pod uwagę 8:16 Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore podsumował epidemię kornawiruwa w USA. Od wiosny w całym kraju potwierdzono łącznie 10 107 568 przypadków zakażenia SARS-COV-2. Z tej liczby 238 202 osób nie przeżyło. 8:02 Niemcy. Kolejnych 15 332 osób zakażonych koronawirusem. Zmarło 154 pacjentów z COVID-19. 7:54 Jak spowolnić pandemię? Ekspert daje prostą radę 7:48 Połączone siły Ministerstwa Zdrowia, Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Premiera prowadzą prace nad projektem ustawy o zatrudnianiu lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych spoza Unii Europejskiej w wyjątkowym trybie. Zakładają brak obowiązku nostryfikacji dyplomów.



To nieoficjalnie ustalenia PAP. Według źródeł Polskiej Agencji Prasowej, w ubiegłym tygodniu zgłosiło się prawie 1000 obcokrajowców na różne kursy językowe dla medyków, które pomogą personelowi medycznemu spoza Unii Europejskiej w pracy w Polsce. 7:36 - Jeżeli liczba nowo zdiagnozowanych chorych zacznie przekraczać 30 tys., zdecydowanie powinniśmy zamknąć Polskę – stwierdził prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19.



Jak dodał w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", Polska powinna być zamknięta przez miesiąc. 7:24 Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie, które w szczegółowy sposób reguluje pogrzeby osób zmarłych na koranawirusa.



W dokumencie podkreśla się, że zwłoki osób zmarłych na COVID-19 należy zdezynfekować płynem odkażającym, który działa wirusobójczo. Należy też odstąpić od standardowej procedury mycia zwłok.



Ciało zmarłego na COVID-19 należy umieścić w ochronnym, szczelnym worku wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym. Worki również trzeba poddać dezynfekcji. 7:13 Brazylia. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 10 917 nowych przypadków koronawirusa oraz 231 zgonów pacjentów z COVID-19.



Od początku pandemii SARS-COV-2 zakaziło się 5 mln 590 025 Brazylijczyków, azmarło 161 106. 7:04 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii chce zarekomendować rządowi jak najszybsze otwarcie sklepów meblowych, wprowadzając dodatkowe restrykcje sanitarne, ale to Rada Ministrów podejmie ostateczne decyzje



Wiceminister zapowiedziała też, że w przyszłym tygodniu resort zorganizuje spotkanie, m.in. z producentami mebli, które będzie służyło wypracowaniu pakietu prorozwojowego, wspierającego działania eksportowe, dla tej branży na kolejne miesiące 6:55 "Dziś media obiegła wiadomość niosąca nadzieję - Pfizer i BioNTech SE ogłosiły, że przygotowana przez nich szczepionka jest skuteczna w ponad 90 proc. To jeszcze nie znaczy, że jest gotowa, ale jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek" - oświadczył Mateusz Morawiecki.



Szef rządu przypomniał, że amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek o tym, że rozwijany przez niego projekt szczepionki przeciwko COVID-19 ma ponad 90 proc. skuteczności.



"To jeszcze nie znaczy, że (szczepionka) jest gotowa, ale jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek. Apeluję – chrońmy siebie i innych" - podkreślił premier 6:49 We Francji w ciągu ostatniej doby zmarło 551 osób zakażonych koronawirusem - to najwyższa dobowa liczba zgonów w drugiej fali pandemii. Łącznie w kraju na Covid-19 zmarło 40 947 osób - poinformował w poniedziałek dyrektor generalny we francuskim resorcie zdrowia Jerome Salomon 6:37 - Sytuacja pandemiczna we Włoszech stale pogarsza się - oświadczył w poniedziałek przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Giovanni Rezza. Jego zdaniem wzrost liczby pacjentów w szpitalach uzasadnia zaostrzenie restrykcji. - Mamy ponad 500 przypadków na 100 tys. mieszkańców, a wszystkie regiony są ciężko dotknięte - dodał. Według poniedziałkowych danych resortu w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 356 zgonów na COVID-19 i 25271 nowych zakażeń koronawirusem 6:25 Skrajnie niewydolna ochrona zdrowia pochłania coraz więcej ofiar definiowanych jako zgony możliwe do uniknięcia dzięki skutecznej i terminowej interwencji medycznej. Ostatnie tygodnie to 25-procentowy wzrost liczby zgonów w porównaniu do wyników z ostatniej dekady i wartość najwyższa od czasów II wojny światowej - ocenia lekarz Bartosz Fiałek



Ekspert: Polska przoduje w covidowych statystykach. Tych dotyczących zgonów 6:14 Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki przeciwko COVID-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE. Premier Morawiecki przekazał na poniedziałkowej konferencji, że Polska chce mieć co najmniej 20 mln szczepionek na koronawirusa i pewnie nastąpi to wiosną przyszłego roku 6:05 Dzień dobry, zapraszamy do śledzenia najważniejszych informacji dotyczących pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie

Koronawirus w Polsce. Dane z 9 listopada

W poniedziałek 9 listopada Ministerstwo Zdrowia przekazało kolejne informacje na temat dobowego rozwoju epidemii koronawirusa w naszym kraju. Po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność koronawirusa u 21 713 kolejnych osób. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusemw Polsce wynosi już 568 138. W ciągu doby wykonano ponad 43,4 tys. testów, a więc mniej niż w poprzednich dniach.

Koronawirus w Polsce. Ile ofiar śmiertelnych?



Resort podał także nowe informacje o zgonach. W ciągu minionej doby zmarły 173 osoby (128 pacjentów miało choroby współistniejące, a 45 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19). Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce wzrosła do 8045.

Koronawirus. Coraz mniej dostępnych respiratorów

Z opublikowanych danych wynika, że obecnie na terenie całego kraju zajętych jest 20 967 z 31 815 dostępnych łóżek COVID-19. Tym samym w ciągu minionej doby hospitalizowano kolejnych 753 pacjentów a liczba dostępnych miejsc dla pacjentów z COVID-19 wzrosła o 565. Jednocześnie pod respiratorami znajdują się 1804 osoby (wzrost o 37 w ciągu ostatnich 24 godzin). Łącznie dostępne są 2442 respiratory, a więc o 17 mniej niż podawano we wczorajszym raporcie.Służby sanitarne podjęły decyzję o objęciu kwarantanną 376 567 osób (w ciągu ostatniej doby zwolniono z niej 31 012 osób). Pod nadzór epidemiologiczny trafiło 41 404 osoby, a więc o 1517 mniej niż w ciągu poprzednich dni.

