NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z 12 listopada

08:59 Ile będzie kosztowała szczepionka na koronawirusa? Kiedy preparat trafi do Polski i czy będzie bezpłatny dla każdego? Są wstępne wyliczenia.

Szczepionka dla Polaków może kosztować nawet kilka miliardów zł. Trwają negocjacje z producentami 08:47 W apogeum pandemii koronawirusa w Brazylii środa była dla stanu Amapa w brazylijskiej Amazonii dziewiątym dniem bez stałego dostępu do elektryczności i wody po tym jak gwałtowna burza zniszczyła główną elektrownię w stolicy, półmilionowej Macapie. Dopiero od trzech dni działają tu awaryjne systemy, które zapewniają przez parę godzin dziennie światło i wodę. 08:35 – Ja bym tak bardzo na tę szczepionkę nie liczył. 25 tysięcy dziennie – razy 5 to jest 125 tysięcy dziennie nowych zachorowań. W ciągu miesiąca jest 4 miliony. 4 miesiące to 16 milionów. 16 milionów to połowa społeczeństwa. Szczepionka, jeżeli będzie dostępna dla wszystkich, to będzie dostępna wiosną – stwierdził w TVN24 doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. 08:25 W ciągu ostatniej doby liczba zakażeń koronawirusem w Brazylii wzrosła niemal dwukrotnie: zarejestrowano 48 331 przypadków, podczas gdy w przeddzień było ich 25 012. Liczba zgonów utrzymuje się na tym samym poziomie. Resort zdrowia podał, że zmarły 544 osoby. 08:16 Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore podał w środę, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 136 325 nowych zakażeń koronawirusem, a z powodu Covid-19 zmarło 1415 Amerykanów. Od początku epidemii w USA zakaziło się 10 mln 392 672 ludzi, zmarło zaś 240 918. 08:08 – Myślę, że jesteśmy tak samo blisko i daleko narodowej kwarantanny, co wtedy gdy przestrzegał przed nią premier – ocenił szef KPRM Michał Dworczyk w Polsat News. 07:59 – Dziś do szpitala na Stadionie Narodowym przyjmowani są pacjenci wymagający hospitalizacji, których przebieg choroby jest lekki albo średni – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk na antenie Polsat News. – Nigdy nie mówiliśmy, że szpitale tymczasowe będą konkurować ze szpitalami tradycyjnymi. Najcięższe przypadki zakażeń koronawirusem będą leczone w szpitalach stacjonarnych, sytuacja zmieni się, gdy system zacznie uginać się ze względu na liczbę pacjentów – dodał. 07:53 Pandemia przyspieszyła przyrost długów czynszowych - przez sześć miesięcy przybyło ich 28 mln zł wobec 3,5 mln zł w tym samym okresie 2019 r. - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Firmy mają ok. 10 mln zł długów, a osoby prywatne - ponad 162 mln zł. 07:36 „Wstępne dane o skuteczności szczepionki przeciw koronawirusowi podano 9 listopada. Kolejne analizy zostaną przedstawione w trzecim tygodniu listopada” – przekazał PAP koncern farmaceutyczny Pfizer. – Bezpieczeństwo jest priorytetem – zaznacza firma. 07:23 „Nie brakuje łóżek dla pacjentów z COVID-19. We wszystkich województwach są wolne łóżka dla pacjentów z COVID-19” - wynika z informacji zebranych przez PAP. W niektórych regionach liczba ta oscyluje około tysiąca. Tak jest np. w woj. mazowieckim.

Dane pochodzą z urzędów wojewódzkich, które monitorują liczbę dostępnych łóżek i respiratorów dla pacjentów z COVID-19. 07:14 Rząd Grecji ogłosił w środę, że z powodu rekordowej liczby zgonów i znacznego wzrostu zakażeń koronawirusem w kraju od piątku 13 listopada na terenie całej Grecji zostanie wprowadzona godzina policyjna.



„Od piątku, na terenie całego kraju między godz. 21:00 a godz. 5:00 rano następnego dnia będzie obowiązywać godzina policyjna” – oświadczył wiceminister obrony cywilnej Nikos Hardalias. 07:03 Środki mające zapobiegać COVID-19, m.in. dystans, dezynfekcja i maseczki, chronią też przed innymi wirusami – wynika z badania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ARC Rynek i Opinia.



COVID-19 wypiera inne choroby, czyli co trzeba wiedzieć o wirusach 06:48 Z oficjalnych statystyk wynika, że we wszystkich województwach są wolne łóżka dla pacjentów z COVID-19 - twierdzi PAP. W niektórych regionach liczba ta oscyluje około tysiąca. Tak jest np. w woj. mazowieckim. 06:26 Skuteczność szczepień w wygaszaniu pandemii zależy od tego, jak duża część społeczeństwa zostanie zaszczepiona – powiedział PAP prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak. Wskazał, że podane w poniedziałek do publicznej wiadomości dane na temat szczepionki koncernu Pfizer są obecnie „wyrywkowe”.



Szczepionka szczepionką – pytanie, ile osób i jak szybko ją otrzyma 06:01 Zapraszamy do śledzenia najważniejszych informacji dotyczących pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie w czwartek 12 listopada

Minister zdrowia mówi o „stabilizacji dziennej liczby zachorowań”: To ważny moment