NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z 12 listopada

07:36 „Wstępne dane o skuteczności szczepionki przeciw koronawirusowi podano 9 listopada. Kolejne analizy zostaną przedstawione w trzecim tygodniu listopada” – przekazał PAP koncern farmaceutyczny Pfizer. – Bezpieczeństwo jest priorytetem – zaznacza firma. 07:23 „Nie brakuje łóżek dla pacjentów z COVID-19. We wszystkich województwach są wolne łóżka dla pacjentów z COVID-19” - wynika z informacji zebranych przez PAP. W niektórych regionach liczba ta oscyluje około tysiąca. Tak jest np. w woj. mazowieckim.

Dane pochodzą z urzędów wojewódzkich, które monitorują liczbę dostępnych łóżek i respiratorów dla pacjentów z COVID-19. 07:14 Rząd Grecji ogłosił w środę, że z powodu rekordowej liczby zgonów i znacznego wzrostu zakażeń koronawirusem w kraju od piątku 13 listopada na terenie całej Grecji zostanie wprowadzona godzina policyjna.



„Od piątku, na terenie całego kraju między godz. 21:00 a godz. 5:00 rano następnego dnia będzie obowiązywać godzina policyjna” – oświadczył wiceminister obrony cywilnej Nikos Hardalias. 07:03 Środki mające zapobiegać COVID-19, m.in. dystans, dezynfekcja i maseczki, chronią też przed innymi wirusami – wynika z badania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ARC Rynek i Opinia.



COVID-19 wypiera inne choroby, czyli co trzeba wiedzieć o wirusach 06:48 Z oficjalnych statystyk wynika, że we wszystkich województwach są wolne łóżka dla pacjentów z COVID-19 - twierdzi PAP. W niektórych regionach liczba ta oscyluje około tysiąca. Tak jest np. w woj. mazowieckim. 06:26 Skuteczność szczepień w wygaszaniu pandemii zależy od tego, jak duża część społeczeństwa zostanie zaszczepiona – powiedział PAP prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak. Wskazał, że podane w poniedziałek do publicznej wiadomości dane na temat szczepionki koncernu Pfizer są obecnie „wyrywkowe”.



